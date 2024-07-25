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  4. Kıvanç Tatlıtuğ Bodrum'da görüldü! Aldığı kilolar dikkat çekti

Kıvanç Tatlıtuğ Bodrum'da görüldü! Aldığı kilolar dikkat çekti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
25.07.2024 11:38
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Son olarak Serenay Sarıkaya ile başrolünü paylaştığı Aile dizisi ile izleyicisinin karşısına çıkan Kıvanç Tatlıtuğ şimdilerde ailesiyle birlikte Bodrum'da denizin ve güneşin tadını çıkarıyor. Sezonun yorgunluğunu atan Kıvanç Tatlıtuğ Yalıkavak'taki bir spor salonundan çıkarken görüntülendi. Ünlü ismin aldığı kilolar dikkatlerden kaçmadı.

MYNET- Serenay Sarıkaya ile başrolünü paylaştığı Aile dizisinin final yapmasının ardından ekranlardan elini eteğini çeken ve eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile Bodrum'a giden Kıvanç Tatlıtuğ Yalıakvak'ta tatiline kaldığı yerden devam ediyor.

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Bir spor salonundan çıkarken görüntülenen Kıvanç Tatlıtuğ, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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'SÜRPRİZLER OLACAK'

Yaz sezonunun başında Bodrum'a gelen ünlü oyuncu; "Bu aralar sadece dinleniyorum. Yeni sezona sürprizler olacak" ifadelerini kullandı.

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ALDIĞI KİLOLAR DİKKAT ÇEKTİ

Kıvanç Tatlıtuğ son haliyle gündem oldu. Ünlü ismin tatildeyken aldığı kilolar dikkatlerden kaçmadı. Tatlıtuğ'a; 'tatil yaramış kilolar alınmış', 'kilo yakışmış' gibi yorumlar yapıldı.

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Kıvanç Tatlıtuğ
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