Kıvanç Tatlıtuğ Bodrum'da görüldü! Aldığı kilolar dikkat çekti

MYNET- Serenay Sarıkaya ile başrolünü paylaştığı Aile dizisinin final yapmasının ardından ekranlardan elini eteğini çeken ve eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile Bodrum'a giden Kıvanç Tatlıtuğ Yalıakvak'ta tatiline kaldığı yerden devam ediyor.

Bir spor salonundan çıkarken görüntülenen Kıvanç Tatlıtuğ, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

'SÜRPRİZLER OLACAK'

Yaz sezonunun başında Bodrum'a gelen ünlü oyuncu; "Bu aralar sadece dinleniyorum. Yeni sezona sürprizler olacak" ifadelerini kullandı.

ALDIĞI KİLOLAR DİKKAT ÇEKTİ

Kıvanç Tatlıtuğ son haliyle gündem oldu. Ünlü ismin tatildeyken aldığı kilolar dikkatlerden kaçmadı. Tatlıtuğ'a; 'tatil yaramış kilolar alınmış', 'kilo yakışmış' gibi yorumlar yapıldı.