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Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'den sürpriz fotoğraf! Geri sayım başladı

08.04.2022 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oğulları 'Kurt Efe'yi kucaklarına almak için geri sayıma başlayan Başak Dizer-Kıvanç Tatlıtuğ çiftinden beklenen fotoğraf geldi.

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'den sürpriz fotoğraf! Geri sayım başladı

2016 yılında Paris'te evlenen oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ (38) ile Başak Dizer (44), şimdilerde 'bebek' sevinci yaşıyor. İlk kez anne-baba olmaya hazırlanan ünlü çift, önceki gün objektif karşısına geçti.

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SÜRPRİZ FOTOĞRAF

Geçtiğimiz haftalarda oğullarına 'Kurt Efe' adını koyacaklarını duyuran Dizer'in belirginleşen karnını öperken poz veren Tatlıtuğ, o anları nazar boncuğu emojisiyle Instagram'dan yayınladı. Ünlü oyuncu, eşiyle yeni fotoğrafını, "O aynı rüzgar gibi..." notuyla sosyal medyadan paylaştı. Kıvanç Tatlıtuğ'un gönderisi 485 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı. Kullanıcılar ünlü çifte, "Maşallah..." şeklinde yorumlarda bulundu.

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"ALLAH İSTEYEN HERKESE NASİP ETSİN"

Öte yandan daha önce bebek ile ilgili heyecanını paylaşan Kıvaç Tatlıtuğ, daha önce, "Çok güzel bir duygu, çok mutluyuz. Allah isteyen herkese nasip etsin. Biz de daha yeniyiz bu süreçte. Önce sağlıklı olsun, sağlıklı gelsin. İsim daha düşünmedik, akışına bıraktık." ifadelerini kullanmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Başak Dizer Kıvanç Tatlıtuğ
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