Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in bebek bezi reklamından aldıkları ücret dudak uçuklattı! Duyanlar inanamadı

Şimdilerde başrolünü Seranay Sarıkaya ile paylaştığı Aile dizisinde hayat verdiği Aslan Soykan karakteriyle büyük beğeni toplayan Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer ile bir bebek bezi reklam filminde oynadı.

Mutlu evlilikleri ile örnek çift olarak gösterilen Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in merakla beklenen reklam filmi yayınlandı. Snob Magazin'de yer alan habere göre ünlü çiftin bebek bezi reklamından aldıkları ücret ortaya çıktı.

Tatlıtuğ ailesinin bebek bezi reklamından 30 milyon TL aldığı söyleniyor.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftine reklam filminde oğulları Kurt Efe yerine reklam ajansına kayıtlı olan Deniz Kaya isimli bebeğin eşlik ettiği öğrenildi.





