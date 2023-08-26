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Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in bebek bezi reklamından aldıkları ücret dudak uçuklattı! Duyanlar inanamadı

26.08.2023 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2016 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile modacı Başak Dizer, mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında yer alıyor. Ünlü çift ilk defa birlikte reklam filminde rol aldılar. Global bir bebek bezi markası için kamera karşısına geçen ikilinin reklam filminden aldıkları ücret ortaya çıktı. Rakamı duyanlar inanamadı.

Şimdilerde başrolünü Seranay Sarıkaya ile paylaştığı Aile dizisinde hayat verdiği Aslan Soykan karakteriyle büyük beğeni toplayan Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer ile bir bebek bezi reklam filminde oynadı.

Mutlu evlilikleri ile örnek çift olarak gösterilen Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in merakla beklenen reklam filmi yayınlandı. Snob Magazin'de yer alan habere göre ünlü çiftin bebek bezi reklamından aldıkları ücret ortaya çıktı.

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Tatlıtuğ ailesinin bebek bezi reklamından 30 milyon TL aldığı söyleniyor.
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftine reklam filminde oğulları Kurt Efe yerine reklam ajansına kayıtlı olan Deniz Kaya isimli bebeğin eşlik ettiği öğrenildi.

kıvanç kurt efe

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