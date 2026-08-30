‘Aşk ve Taht’ın yeni tanıtımı: Akın Akınözü değişimiyle olay oldu

ATV’nin yeni dizisi Aşk ve Taht’ın yeni tanıtımı ekrana geldi. Anadolu Selçuklu Devleti’nin en güçlü dönemlerinden birini ekrana taşımaya hazırlanan dizi, Sultan Alaeddin Keykubat’ın sekiz yıllık esaretin ardından devletin zirvesine uzanan büyük mücadelesini merkezine alıyor.

‘Aşk ve Taht’ın yeni tanıtımı, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Sultan Alaeddin Keykubat’ın zindandan tahta uzanan yolculuğundan dikkat çekici anların yer aldığı tanıtım, dizinin görkemli dünyasına dair yeni ipuçları verdi.

Alaeddin ile Alanya Prensesi Destina’nın karşı karşıya geldiği anlar ise tanıtımın öne çıkan sahneleri arasında yer aldı.

Akın Akınözü, Merjem Šiljak, Simay Barlas, Ayça Bingöl Cem Bender, Halil İbrahim Ceyhan, Ferit Kaya, Ceren Benderlioğlu gibi başarılı oyuncuları bir araya getiren dizinin tanıtımına beğeni yağdı. Rolü için aylarca çalışan ve büyük değişim geçiren

Akın Akınözü de X'te konuşuldu.

TAHTA GİDEN YOLDA AŞK, İHANET VE İKTİDAR MÜCADELESİ

Alaeddin’in kaderini belirleyecek bu büyük mücadelede yolları Alanya Prensesi Destina ile kesişir.

Farklı dünyalardan gelen iki güçlü karakterin karşılaşması, yalnızca kendi hayatlarını değil, çevrelerindeki güç dengelerini de değiştirecektir. Aşk, intikam, sadakat ve iktidar arasında şekillenen yolculukları, Anadolu’nun geleceğini belirleyecek gelişmelerle iç içe ilerleyecektir.