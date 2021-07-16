Kıvanç Tatlıtuğ son pozuyla sosyal medyayı yıktı geçti

2016'da evlenen ve magazin dünyasının örnek çiftlerinden olan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in mutlu birliktelikleri sürüyor. Geçtiğimiz haftalarda baba olacağı iddia edilen ancak haklarında çıkan haberleri yalanlayan çiftten Tatlıtuğ, çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

1 SAATTE 250 BİN BEĞENİ!

Bir süredir yeni imajı ile gündemden düşmeyen Tatlıtuğ, tatilde objektif karşısına geçti. Son dönemde Instagram hesabını daha aktif kullanmaya başlayan ünlü oyuncunun, son paylaşımı yine büyük yankı uyandırdı.

Takipçileri 37 yaşındaki Tatlıtuğ'un gönderisine kayıtsız kalmadı. Tatlıtuğ'a, "Yaktın bizi Behlül", "Tokan bile benden havalı" ve "Picasso seni görse tüm tablolarını yakardı!" şeklinde yorumlar geldi.

Tatlıtuğ'un fotoğrafına 1 saatte 250 binden fazla beğeni geldi.



