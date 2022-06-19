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  4. Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer Kurt Efe'nin bakıcısına dolarla ödeme yapıyor! İşte dadının fiyatı

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer Kurt Efe'nin bakıcısına dolarla ödeme yapıyor! İşte dadının fiyatı

19.06.2022 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti kısa süre önce oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına aldı. Geçtiğimiz günlerde görüntülenen Kurt Efe'nin sarı saçlarıyla babası Kıvanç Tatlıtuğ'a benzediği ortaya çıkmıştı. Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer bebekleri için bir dadı tuttu. Çift dadıya dolar üzerinden ödeme yapıyor. İşte ödenen ücret...

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer Kurt Efe'nin bakıcısına dolarla ödeme yapıyor! İşte dadının fiyatı

Kıvanç Tatlıtuğ ve 6 yıl önce evlendiği Başak Dizer kısa süre önce oğullarını kucaklarına aldı. Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe'nin görüntüsü ise geçtiğimiz hafta ortaya çıktı. Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin oğulları Kurt Efe'nin altın sarısı saçları ile babası Kıvanç Tatlıtuğ'a benzediği görüldü. Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer oğulları için hemen bir dadı buldu.

Bir süredir Bodrum'daki evlerinde olan ve zaman zaman ünlü isimleri de evlerinde ağırlayan çift Kurt Efe için paraya kıydı. Takvim'in haberine göre; ünlü çift, büyük bir titizlikle seçtikleri bakıcıya 1.400 dolar yani yaklaşık 25 bin TL ödüyor.

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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer ayrıca vize, sigorta ve yılda bir defa Filipinler’e gidiş/dönüş uçak masrafını da karşılıyor.


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Anahtar Kelimeler:
Başak Dizer Kıvanç Tatlıtuğ
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