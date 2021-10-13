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Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer’den Kars'ta romantik poz

13.10.2021 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşıklar Bayramı filmin için Kars’ta olan Kıvanç Tatlıtuğ’a eşi Başak Dizer de eşlik ediyor. Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ’un yanı sıra Yasemin Allen ve Settar Tanrıöğen gibi isimlerin paylaştığı filmin çekimlerinin arta kalan zamanlarda yakışıklı aktör eşi Başak Dizer’le birlikte vakit geçiriyor.

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer’den Kars'ta romantik poz

Kıvanç Tatlıtuğ, Settar Tanrıöğen ve Yasemin Allen gibi ünlü isimlerin rol aldığı 'Aşıklar Bayramı' filmi için Kars'ta kamera karşısına geçti. Oyuncuya, eşi Başak Dizer de eşlik ediyor.

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Kıvanç Tatlıtuğ, Settar Tanrıöğen ve Yasemin Allen gibi ünlü isimlerin rol aldığı 'Aşıklar Bayramı' filminin çekimleri Kars'ta devam ediyor. Oyuncuya, şehirde eşi Başak Dizer de eşlik ediyor. Çift, Tatlıtuğ'un setinden kalan zamanlarını Kars'ı gezerek geçiriyor. Oyuncu, tasarımcı eşiyle çektirdiği kareyi Instagram'dan paylaştı.

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Başak Dizer Kıvanç Tatlıtuğ
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