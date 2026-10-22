'Kıyamet balığı' sahile vurdu! Görenlerin aklına o iki felaket geldi

Şili'de yaklaşık 5 metre uzunluğundaki nadir bir deniz canlısının kıyıya vurması paniğe neden oldu. Halk arasında "kıyamet balığı" olarak bilinen kürek balığı, 20 Ekim Salı günü Arica kentindeki bir sahilde balıkçılar tarafından bulundu.

Derin denizlerde yaşayan bu sıra dışı canlının ortaya çıkması, eski bir inanışı da yeniden gündeme getirdi. Bazı kültürlerde deprem ve tsunamilerin habercisi olduğuna inanılan balık nedeniyle sosyal medyada büyük bir doğal afet yaşanabileceğine dair yorumlar yapıldı.

KIYAMET BALIĞI NEDEN FELAKETLERLE İLİŞKİLENDİRİLİYOR?

Bilimsel adı Regalecus glesne olan kürek balığı, özellikle Japon mitolojisinde dikkat çeken bir yere sahip. Japon kültüründe "Ryugu no Tsukai" olarak anılan canlı, "Deniz Tanrısı'nın Sarayı'ndan Gelen Haberci" anlamına geliyor.

Eski inanışlara göre bu balıkların derin sulardan yüzeye çıkması, yaklaşan deprem ve tsunamilerin işareti olarak görülüyor.

Bu inanış, 2011 yılında Japonya kıyılarında yaşanan gelişmelerin ardından yeniden gündeme gelmişti. Büyük Tōhoku depremi ve tsunamisinden önceki aylarda Japonya kıyılarında yaklaşık bir düzine kürek balığının görüldüğü bildirilmişti.

Şili'deki son olayın ardından da benzer iddialar sosyal medyada yayılmaya başladı. Çok sayıda kullanıcı, balığın ortaya çıkmasının büyük bir depremle bağlantılı olup olmadığını sorguladı.

BİLİM İNSANLARINDAN DEPREM AÇIKLAMASI

Deniz biyologları ise kürek balıklarının kıyıya vurmasıyla depremler arasında bilimsel olarak kanıtlanmış bir bağlantı bulunmadığını vurguluyor.

Genellikle okyanusun yüzeyinden yaklaşık 1.000 metre derinliğe kadar uzanan bölgelerde yaşayan bu canlılar, planktonlarla besleniyor. Zayıf yüzücüler olarak bilinen kürek balıkları, güçlü su altı akıntılarından kolayca etkilenebiliyor.