Kıyıköy Belediyesindeki "rüşvet" iddiasına ilişkin davanın görülmesine devam edildi

Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Tolga Ö, Hakan Y. ve Cavit Ö katıldı. Sevinç ile İl Genel Meclisi Üyesi ve CHP İl Başkan Yardımcısı Cem T'nin de aralarında bulunduğu diğer sanıklar duruşmaya katılmadı.

Sevinç'in sağlık raporu alarak mahkeme dosyasına eklenmesi üzerine mazeret raporu sunduğu gelen belgeler ile okundu.

Duruşmada, Tolga Ö, savunmasında, suçsuz olduğunu ileri sürdü.

Kıyıköy beldesinde esnaf olduğunu belirten Tolga Ö, banka hesaplarındaki para işlemlerinin esnaf olması dolayısıyla yapıldığını iddia etti.

Kimseden rüşvet almadığını, rüşvete aracılık etmediğini öne süren Tolga Ö, "Ben tacirim, ticaretle uğraşıyorum. Hesabıma çok sayıda ve değişen miktarlarda para giriş çıkışı oluyor. Benim hesabımdaki işlemler yaptığım ticari faaliyetlere ilişkindir. Suçsuzu, beraatimi talep ediyorum." şeklinde savunma yaptı.

Tutuksuz sanık Cavit Ö. de savunmasında, suç kastı olacak hiçbir iş yapmadığını öne sürdü.

Kimseye rüşvet vermediğini, yolsuzluğa karışmadığını iddia eden Cavit Ö, "Durumum iyi olduğu için belediyeye yardım ettim. Bilgisayar alınması için o parayı verdim. Daha önceden de buna benzer yardımlarım olmuştu." dedi.

Sanık avukatlarının da savunmada bulunduğu duruşmaya 22 Eylül Cuma günü devam edilecek.

İDDİANAMEDEN

Kırklareli'nde İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç'in de aralarında olduğu 12 sanık hakkında 4 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianamede, Sevinç'in, bazı işletme ve vatandaşların talepleri ile imara yönelik tespit edilen usulsüzlüklerin görmezden gelinmesi karşılığında rüşvet aldığı belirtiliyor.

Sevinç'in imara aykırı olduğu tespit edilen yapının yıkılmaması, inşaat ruhsatı ve elektrik projesi için izin verilmesi gibi talepler karşılığında rüşvet istediği öne sürülüyor.

