Kıyma olmadan köfte olur mu demeyin: Nohutlu köfte tarifi

Bakliyatlı yemekleri seviyorsanız bu tarifi yapmanız gerekiyor. Nohuttan birçok farklı çeşitte yemek ortaya çıkıyor. Bu yemekler arasında nohut köftesi de bulunuyor. Nohut köftesi et yemek istemeyenler için etkili alternatiflerden. Haşlanmış nohut ve çeşitli baharatlar kullanılarak yapılan bu köfteyi çok seveceğinize eminiz.

NOHUT KÖFTESİ TARİFİ

Malzemeler

2 su bardağı haşlanmış nohut

1 adet kuru soğan

10 yemek kaşığı un

1 adet yumurta

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 çay kaşığı kara biber

1 çay kaşığı kırmızı pul biber

1 çay kaşığı kimyon

Maydanoz

Dereotu

Tuz

Yapılışı

Öncelikle haşlanmış nohutları robotta çekin. Ardından kuru soğanı, maydanozu ve dereotunu da robotta çekin ve yoğurma kabının içerisine alın.

Baharatları, unu, yumurta, kabartma tozunu da ekleyip yoğurun.

Köfte şekli verin, (köfte şeklini verirken elinizi biraz sıvı yağ ile yağlayıp şekil verebilirsiniz ya da biraz su ile ıslatarak da kolay şekil verilebilir)

Köftelerinizi kızgın yağda iki tarafı pembeleşinceye kadar kızartın.

Köftelerin yanına ayran yaparak servis edebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!



