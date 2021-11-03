"Kıymasız köfte olur mu?" demeyin! Bu tariflere bayılacaksınız...

Sadece kıymadan değil; bulgur, irmik gibi malzemelerden yapılan etsiz köfteler de Türk mutfağında mevcut. Kıymasız köfte konseptine yabancı değiliz haliyle. Ancak klasik tariflerin pek de dışına çıkmıyoruz. Tam da bu sebeple size parmaklarınızı yedirecek, en leziz kıymasız köfte tariflerini araştırdık.

KÖZLENMİŞ PATLICAN KÖFTESİ

Malzemeler:

3 orta boy patlıcan

1 yumurta

1 soğan

2 çay bardağı un

8 yemek kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 tutam maydanoz

Galeta unu

Tuz, karabiber, kimyon, pul biber

Hazırlanışı:

Patlıcanları yıkayıp fırın tepsisine dizin.

200 derecede önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 40 dakika közleyin.

Soğuyan patlıcanların kabuklarını soyup bir kaba ince ince kıyın.

Patlıcanların üzerine bir yumurta kırın.

İnce kıyılmış soğanı, maydanozu ve kaşar peynirini ekleyip karıştırın.

Baharatları ve unu ekleyip karışımı yoğurun. Derin dondurucuda 1 saat bekletin.

Dinlenen karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle köfte şeklini verin.

Parçaları galeta ununa bulayıp kızgın yağda arkalı önlü kızartın.

VALİGÜLÜ KÖFTESİ

Malzemeler:

Yarım su bardağı tarhana

1 su bardağı köftelik bulgur

1 su bardağı un

1 yumurta

1 soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber, nane

Hazırlanışı:

Bir kaseye bulguru dökün ve ılık su ilave ederek 15 dakika bekletin.

Başka bir kasede tarhanaya su ekleyip bekletin.

Dinlenen bulgur ve tarhanayı birleştirin, baharatları ekleyip yoğurmaya başlayın.

Kıvam almaya başlayan karışıma yumurta kırın ve azar azar un ekleyerek yoğurmaya devam edin.

Bir tavada yağı kızdırıp soğanları kavurun.

Tavaya su ekleyin, su kaynayınca yuvarlayıp şekil verdiğiniz köfteleri pişirin.

Köfteler piştikten sonra servis tabağına alın ve üzerine çırpılmış yoğurt dökerek servis edin.

LOR KÖFTESİ

Malzemeler:

1,5 bardak lor peyniri

1 orta boy kabak

1 demet maydanoz

1 yumurta

1 diş sarımsak

1 çay bardağı haşlanmış nohut

1 çay bardağı un

5 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber

Hazırlanışı: