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"Kıymasız köfte olur mu?" demeyin! Bu tariflere bayılacaksınız...

03.11.2021 07:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Köfte deyince aklınıza hemen mis gibi anne köftesi geliyorsa haklısınız, onun yeri başka! Peki, size kıymasız da köfte yapabileceğinizi söylesek? Patlıcan, mantar, tarhana gibi malzemelerden de nefis köfteler yapmak mümkün. Siz de kıymasız köfte tariflerinde fellah köftesi ya da mercimek köftesi gibi klasik tariflerin dışına çıkmak istiyorsanız buyurun yazımıza.

"Kıymasız köfte olur mu?" demeyin! Bu tariflere bayılacaksınız...

Sadece kıymadan değil; bulgur, irmik gibi malzemelerden yapılan etsiz köfteler de Türk mutfağında mevcut. Kıymasız köfte konseptine yabancı değiliz haliyle. Ancak klasik tariflerin pek de dışına çıkmıyoruz. Tam da bu sebeple size parmaklarınızı yedirecek, en leziz kıymasız köfte tariflerini araştırdık.

KÖZLENMİŞ PATLICAN KÖFTESİ

Malzemeler:

  • 3 orta boy patlıcan

  • 1 yumurta

  • 1 soğan

  • 2 çay bardağı un

  • 8 yemek kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri

  • 1 çay kaşığı kabartma tozu

  • 1 tutam maydanoz

  • Galeta unu

  • Tuz, karabiber, kimyon, pul biber

Hazırlanışı:

  • Patlıcanları yıkayıp fırın tepsisine dizin.

  • 200 derecede önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 40 dakika közleyin.

  • Soğuyan patlıcanların kabuklarını soyup bir kaba ince ince kıyın.

  • Patlıcanların üzerine bir yumurta kırın.

  • İnce kıyılmış soğanı, maydanozu ve kaşar peynirini ekleyip karıştırın.

  • Baharatları ve unu ekleyip karışımı yoğurun. Derin dondurucuda 1 saat bekletin.

  • Dinlenen karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle köfte şeklini verin.

  • Parçaları galeta ununa bulayıp kızgın yağda arkalı önlü kızartın.

VALİGÜLÜ KÖFTESİ

Malzemeler:

  • Yarım su bardağı tarhana

  • 1 su bardağı köftelik bulgur

  • 1 su bardağı un

  • 1 yumurta

  • 1 soğan

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz, karabiber, nane

Hazırlanışı:

  • Bir kaseye bulguru dökün ve ılık su ilave ederek 15 dakika bekletin.

  • Başka bir kasede tarhanaya su ekleyip bekletin.

  • Dinlenen bulgur ve tarhanayı birleştirin, baharatları ekleyip yoğurmaya başlayın.

  • Kıvam almaya başlayan karışıma yumurta kırın ve azar azar un ekleyerek yoğurmaya devam edin.

  • Bir tavada yağı kızdırıp soğanları kavurun.

  • Tavaya su ekleyin, su kaynayınca yuvarlayıp şekil verdiğiniz köfteleri pişirin.

  • Köfteler piştikten sonra servis tabağına alın ve üzerine çırpılmış yoğurt dökerek servis edin.

LOR KÖFTESİ

Malzemeler:

  • 1,5 bardak lor peyniri

  • 1 orta boy kabak

  • 1 demet maydanoz

  • 1 yumurta

  • 1 diş sarımsak

  • 1 çay bardağı haşlanmış nohut

  • 1 çay bardağı un

  • 5 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz, karabiber

Hazırlanışı:

  • Kabakları rendeleyip suyunu sıkın.

  • Nohudu rondodan geçirin ve tüm malzemeleri bir kaba alıp iyice yoğurun.

  • Karışımın üzerini streç filmle kapatıp buzdolabında 20 dakika dinlendirin.

  • Dinlenen karışımdan parçalar alıp köfte şeklini verin.

  • 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 20 dakika pişirin.
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