Kız arkadaşını tabancayla yaraladığı iddia edilen şüpheli serbest bırakıldı

Ankara'da bir gece kulübünde assolistlik yapan kız arkadaşını tabancayla yaraladığı iddia edilen şüpheli, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanma talebiyle sevk edildiği sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre bir gece kulübünde şarkıcılık yapan mağdur E.B ve sevgilisi Hasan K. kıskançlık nedeniyle tartıştı. Bunun ardından evden ayrılan şüpheli, yaklaşık yarım saat sonra yeniden geldiği evde E.B'ye ateş ederek yüzünün sol tarafından yaraladı.

Babasıyla birlikte mağdur kadını hastaneye götüren şüpheli, buradaki polise, intihar etmek isterken müdahale ettiğini, bu sırada tabancının ateş aldığını iddia etti.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- İkinci kez gözaltına alındı

Tedavisinin ardından ifadesine başvurulan E.B, intihar girişiminde bulunmadığını, sevgilisinin kıskançlık nedeniyle kendisine tabancayla ateş ettiğini ileri sürdü.

E.B, "Beni iş yerindeki müşterilerden kıskandığı için aramızda tartışma çıktı. Beni ve ailemi öldürmekle tehdit ederek darp etti. Sonra belindeki tabancayı çıkarttı, boynumdan tutarak arkama geçti ve tek el ateş etti. Yaralandıktan sonra beni banyoya götürdü. Kanı durduramayınca babasını çağırdı, sonra beni babasının ikametine götürdü. Burada tedavi etmek istediler ancak kanı durduramayınca hastaneye götürdüler." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine ikinci kez gözaltına alınan şüpheli Hasan K, bu kez savcılık tarafından "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklamaya sevk edildi.

Sulh ceza hakimliği, "tabancanın kimin tarafından ateşlendiğinin kesin olarak tespit edilemediği" gerekçesiyle şüpheliyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Karar itiraz eden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "kadının yaralanmasına neden olan kurşunun sol çeneden girdiğini, mağdurun ise sağ elini kullandığını" belirterek şüpheli Hasan K. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması için nöbetçi asliye ceza mahkemesine itiraz etti.

