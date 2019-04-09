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Kız çocuğuna cinsel istismar davasında, kuzene 8 yıl 4 ay hapis

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GÜNDEM  | 09.04.2019 22:08 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, lise öğrencisi D.E. (17) adlı kız çocuğuna yaklaşık 6 yıl cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan amcasının oğlu S.E. (25), 'nitelikli cinsel istismar suçu'ndan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kız çocuğuna cinsel istismar davasında, kuzene 8 yıl 4 ay hapis

Yüksekova'da yaşayan 11'inci sınıf öğrencisi D.E., geçen mayıs ayında, okullarında verilen 'cinsel istismar' konulu seminere katıldı. D.E., seminer sonrası öğretmeninin yanına gidip, 5- 6 yaşlarındayken amcasının oğlu İ.E.'nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. D.E., bu olaydan 2- 3 ay sonra da diğer amcasının oğlu S.E. tarafından cinsel istismara uğradığını, bunun 6 yıl sürdüğünü anlattı. Bunun üzerine savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma sırasında, şüphelilerden İ.E.'nin 2017'de yaşamını yitirdiği belirlendi. Diğer şüpheli S.E. gözaltına alınıp, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. S.E. hakkında Yüksekova Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ile 'zincirleme şekilde cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından dava açıldı. Davanın üçüncü duruşmasında sanık S.E., üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, S.E.'nin tutuksuz yargılanmasına karar verip, sanığı tahliye etti.

8 YIL 4 AY HAPİS

Yüksekova Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün davanın altıncı duruşması görüldü. Karar duruşmasına sanık S.E. katılmazken, olayın mağduru D.E.'nin ailesi ve avukatı mahkemede hazır bulundu. Sanık S.E.'nin avukatı Engin Çallı ise SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın da müdahil olduğu duruşma yaklaşık yarım saat sürdü. Savcılık mütalaasında sanığın 'nitelikli cinsel istismar' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti yargılama sonucu, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan S.E.'nin beraatine karar verirken, 'nitelikli cinsel istismar' suçundan ise 8 yıl 4 ay hapsine hükmetti. Bir üye hakim ise sanığın daha fazla ceza alması gerektiğini belirterek, verilen karara şerh koydu. Karar oy çokluğuyla alındı.

AVUKATTAN TEPKİ

Mağdur D.E.'nin avukatı Harika Günay Karataş ise karar duruşmasında mahkeme heyetinin ağırlaştırıcı nedenleri uygulamayıp, takdiri indirim sebeplerini uyguladığını söyledi. Avukat Karataş, verilen cezanın az olduğunu ve karar itiraz edeceklerini belirterek, "Bu karar sadece müvekkilimi değil bütün çocukları ilgilendiren bir karardır. Her ay Adli Tıp Kurumuna 450 istismar vakasının geldiğini düşünürsek, bu kararlar sanıkları azmettirici niteliktedir" diye konuştu. (DHA)

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Hakkari taciz

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