Kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan din görevlisine 25 yıl ceza

Adana’nın Pozantı ilçesinde E.S. (16) adlı kız çocuğuna 4 yıl önce cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklanan ve bir süre sonra tahliye edilen din görevlisi M.D. Tarsus 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Adliye çevresinde olağanüstü güvenlik alan emniyet, adliye bahçesine görevlilerden başkasını aldırmadı.

Bugün görülen duruşmaya adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli M.D. katılmadı. Mahkeme heyeti sanığa 25 yıl hapis cezası verdi. Adliye önünde bekleyen gruplar, kararı alkışlarla karşıladı.

Duruşma sonunda açıklama yapan Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, sanığın 25 yıl ceza aldığını belirterek, “25 yıl ceza alması bizi gerçekten mutlu etti. Ama tutuklanmaması bizi ayrıca üzdü, çünkü 25 yıl yüksek bir ceza, tutuklanmasının gerektiren bir ceza. Avukatlarımız itiraz edecek. Bundan sonra takip edeceğiz. 25 yıl ceza aldığı için bir avukat olarak, bir baba olarak ve bir milletvekili olarak mutluyum. 2 Ağır Ceza Mahkemesinin emsal davalarına baktığımız zaman 12-13 yıl ceza verdiği zaman hükümle birlikte tutukluyor. Burada verilen 25 yıl ceza ciddi bir ceza, kaçma şüphesi var, duruşmalara gelmiyor, kesinlikle tutuklama kararı verilmesi gerekiyordu" dedi.