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Kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan din görevlisine 25 yıl ceza

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HABER  | 25.04.2019 16:34 | Son Güncelleme

Adana’da 4 yıl önce kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılanan din görevlisi 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan din görevlisine 25 yıl ceza

Adana’nın Pozantı ilçesinde E.S. (16) adlı kız çocuğuna 4 yıl önce cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklanan ve bir süre sonra tahliye edilen din görevlisi M.D. Tarsus 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Adliye çevresinde olağanüstü güvenlik alan emniyet, adliye bahçesine görevlilerden başkasını aldırmadı.

Bugün görülen duruşmaya adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli M.D. katılmadı. Mahkeme heyeti sanığa 25 yıl hapis cezası verdi. Adliye önünde bekleyen gruplar, kararı alkışlarla karşıladı.

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Duruşma sonunda açıklama yapan Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, sanığın 25 yıl ceza aldığını belirterek, “25 yıl ceza alması bizi gerçekten mutlu etti. Ama tutuklanmaması bizi ayrıca üzdü, çünkü 25 yıl yüksek bir ceza, tutuklanmasının gerektiren bir ceza. Avukatlarımız itiraz edecek. Bundan sonra takip edeceğiz. 25 yıl ceza aldığı için bir avukat olarak, bir baba olarak ve bir milletvekili olarak mutluyum. 2 Ağır Ceza Mahkemesinin emsal davalarına baktığımız zaman 12-13 yıl ceza verdiği zaman hükümle birlikte tutukluyor. Burada verilen 25 yıl ceza ciddi bir ceza, kaçma şüphesi var, duruşmalara gelmiyor, kesinlikle tutuklama kararı verilmesi gerekiyordu" dedi.

"YARGITAY ONARSA CEZAEVİNE GİRECEK"

Başarır, bundan sonraki sürecin şu şekilde devam edeceğini söyledi:

“Öncelikle istinaf mahkemelerine gidilecek, istinaf mahkemesi onayladığı takdirde Yargıtaya gidilecek, Yargıtay onarsa sanık cezaevine girecek.”

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Şu an Mersin'deki lisede eğitim gören E.S., 4 Aralık 2017'de okulun rehberlik öğretmeni ile görüştü. E.S., 12 yaşındayken, yaz tatilinde Adana'nın Pozantı ilçesine bağlı Akçatekir Mahallesi'ndeki camide Kur'an kursuna gittiğini, kursta temizlik yaptığı için imam M.D.'nin kendisini malzeme almak üzere depoya gönderdiğini ve bu sırada peşinden gelip, cinsel tacizde bulunduğunu öne sürdü. Bu iddia üzerine rehberlik öğretmeni, okula polis çağırıp, E.S.'nin başından geçenleri anlatarak, ailesine de bilgi verdi. Gözaltına alınan M.D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, hakkında Cumhuriyet Savcılığı'nca iddianame hazırlandı.

Yargılanmasına, olayın meydana geldiği Pozantı'ya en yakın ağır ceza mahkemesinin bulunduğu Tarsus'taki 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanan M.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. (İHA)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
adli kontrolle serbest bırakmak!!! adalet yok!
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