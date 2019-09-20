YEMEK

Kızartma yapmadan önce herkesin bilmesi gereken 5 kural

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 20.09.2019 10:49 | Son Güncelleme

Ne kadar sağlıksız olduğunu bilsek de uzak duramadığımız bir pişirme tekniğidir kızartma. Eğer siz de çeşitli yiyeceklerin kızartmasını yapmayı tercih ediyorsanız kızartma hakkında bu kuralları da öğrenmelisiniz.

Günün her öğününde yenilebilen kızartmalar, genelde pratik ve hızlı oluşuyla da tercih edilir. Sağlıksız bir yöntem olup bu kadar fazla tercih edilmesinin asıl nedenlerinden biri de budur. Birçok yiyeceğin kızartmasını yapmak mümkündür ancak işe koyulmadan önce, hem yemeğin lezzet kalitesini artıracak hem de kızartmanın sağlığa olan riskini bir nebze olsun azaltacak yöntemleri sizlerle paylaşacağız.

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Mutfakta profesyonelleşmek istiyorsanız şimdi sizlerle paylaşacağımız bu 5 pişirme kuralını bir kenara not etmelisiniz. En lezzetli kızartmaları yapmanıza yardımcı olacak ipuçları sizler için geliyor, buyursunlar...


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