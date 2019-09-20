Kızartma yapmadan önce herkesin bilmesi gereken 5 kural

Günün her öğününde yenilebilen kızartmalar, genelde pratik ve hızlı oluşuyla da tercih edilir. Sağlıksız bir yöntem olup bu kadar fazla tercih edilmesinin asıl nedenlerinden biri de budur. Birçok yiyeceğin kızartmasını yapmak mümkündür ancak işe koyulmadan önce, hem yemeğin lezzet kalitesini artıracak hem de kızartmanın sağlığa olan riskini bir nebze olsun azaltacak yöntemleri sizlerle paylaşacağız.

USTA BİR ŞEFTEN FARKINIZ KALMAYACAK

Mutfakta profesyonelleşmek istiyorsanız şimdi sizlerle paylaşacağımız bu 5 pişirme kuralını bir kenara not etmelisiniz. En lezzetli kızartmaları yapmanıza yardımcı olacak ipuçları sizler için geliyor, buyursunlar...



