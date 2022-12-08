Kızı bir dolu altınla çekime gelmişti! Kobra Murat'ın 'Prenses' dediği kızı merak edildi

"18 kilo altınım var" deyince olay olan Kobra Murat lakaplı Murat Divandiler son olarak eviyle gündeme gelmişti. Evinin her detayı sosyal medyada gündem olan Kobra Murat kızını da programda anlatmış ve "Romanların prensesi" demişti.

Çekimde sokakta kızıyla karşılaşan Kobra Murat kızına "Süslen püslen eve geliyoruz senin gerçek prenses olduğunu görsünler" dedi. Eve giden Sergül taktı takıştırdı.

Üzerinde bir dolu gerçek altınla odaya gelen Kobra Murat'ın kızı herkesi şoke etti.

Üzerindeki altınların gerçek olduğunu söyleyen genç kızın babası Kobra Murat ise "Hayatta altın bozdurmayız. Sıkışırsak belki ama... Bize küflü altınlı derler..." dedi.



