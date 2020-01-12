YURTHABER
  4. Kızı için bu kez maket gemi yaptı

Kızı için bu kez maket gemi yaptı

HAKKARİ HABERLERİ  | 12.01.2020 09:32 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde daha önce 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü görmek isteyen kızı için köprünün maketini yapan Aydın Güder, şimdi de gemi maketi yaptı.Yüksekova ilçesine bağlı Yeni Mahalle’de ikamet eden Aydın Güder, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü görmek isteyen kızını İstanbul’a götüremeyince 2017 yılının Haziran ayında köprünün ışıklı ve martı sesli maketini yapmıştı.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde daha önce 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü görmek isteyen kızı için köprünün maketini yapan Aydın Güder, şimdi de gemi maketi yaptı.
Yüksekova ilçesine bağlı Yeni Mahalle’de ikamet eden Aydın Güder, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü görmek isteyen kızını İstanbul’a götüremeyince 2017 yılının Haziran ayında köprünün ışıklı ve martı sesli maketini yapmıştı. Haberi gören İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Yağmur’u İstanbul’da misafir ederek, İstanbul’un tarihi yerlerini gezdirip boğaz turuna çıkarmıştı. 11 yaşındaki Yağmur’un aklında yaklaşık 2,5 yıl önce gittiği İstanbul’da boğaz turu ve deniz havası kaldı. Baba Güder, kızı Yağmur için bu kez de gemi maketi yapmaya karar verdi. Kızı okulda veya dışarıda olduğu zamanlarda gemi maketiyle uğraşan Güder, elbise dolabından yaptığı maket gemiyi kızı okuldan dönünce sürpriz yaparak gösterdi.

"Dondurma çubukları ve kırık dolaptan gemi yaptım"
3 yıl önce kızının hayali olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü yaptığını ve hayalini gerçekleştirdiğini ifade eden Aydın Güder, "Bu özlemle yaşayan kızımın gemi turu aklında kalmıştı. Ben de derslerinin iyi olduğunu görünce kızım da okula giderken gizlice bir odada tasarladığım gemiyi bizim kırık bir elbise dolabının tahtalarından yaptım. Yazın dondurma çubuklarını topladım ve dondurma çubuklarıyla destekleyerek bu maketi yaptım. Bu tabii ki kızım için yapmayacağım şey yoktur. Onun için her şeyi yapmaya hazırım. Kızım büyüyünce en iyi meslekte okutmak istiyorum. Tabii ki de yetkililerden yardım isteyerek ve iş imkanı isteyerek gerçekleştirebilirim. Ben bunu yaparken tabii ki hayali olan İstanbul’u yaşatmak istedim. İleride kızım okuyup bir yere geldiği zaman, onun kendisi gibi İstanbul’u merak eden çocukları gezdireceğine eminim" dedi.

"Hayallerimi gerçekleştirilen babama teşekkür ederim"
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü görme hayali olduğunu ve bu hayalinin gerçekleştiğini ifade eden Yağmur ise, "Babam bu hayalimi gerçekleştirdi. Onun sayesinde İstanbul’a gittim ve bu köprüyü gördüm. Ona çok teşekkür ederim. Ben babama hep anlatıyordum, İstanbul’da en çok sevdiğim şey boğaz turumuz. O İstanbul’un güzel kokusunu içime çektim, onu çok sevdiğimi söyledim. Babam da benim haberim olmadan bana bindiğim geminin maketini yapmış. Ona çok teşekkür ederim. Okuldan dönüyordum sonra bir sürprizi olduğunu söyledi. Ben de şaşırdım, içeriye girince bu gemiyi yaptığını gördüm. Meğer ben yattıktan sonra ve okula gittiğim zamanlarda yapıyormuş, benim haberim yoktu. Bir gün okuldan döndüğümde bu sürprizi bana gösterdi, ben de çok sevindim. Babama teşekkür ettim. İstanbul hayalimi gerçekleştiren babam için buradan tüm yetkililere seslenerek babama iş imkanı istiyorum, ne olur duyun sesimi" şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü oyuncu sosyal medyayı salladı! Ünlü oyuncu sosyal medyayı salladı!
Kayak merkezi, sporseverlerin akınına uğruyorKayak merkezi, sporseverlerin akınına uğruyor
Eksi 20 derecede 50 TL için çatı temizliyorlarEksi 20 derecede 50 TL için çatı temizliyorlar
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Cezaevinden kaçtı 2,5 saat sonra yakalandı!

Cezaevinden kaçtı 2,5 saat sonra yakalandı!

Büyükçekmece, Kazakistan’ın Real Sport takımıyla “Dostluk Maçı” yaptı

Büyükçekmece, Kazakistan’ın Real Sport takımıyla “Dostluk Maçı” yaptı

Büyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyor

Büyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyor

Buraya gelen hayran kalıyor

Buraya gelen hayran kalıyor

Genç kızlar voleybolda şampiyon belli oldu

Genç kızlar voleybolda şampiyon belli oldu

Öldürülen öğrencinin sırası karanfillerle donatıldı

Öldürülen öğrencinin sırası karanfillerle donatıldı

Hakkari Namaz Vakitleri 14 Ocak Salı

İmsak
05:47
Sabah
07:12
Öğle
12:19
İkindi
14:53
Akşam
17:15
Yatsı
18:35

Hakkari Nöbetçi Eczaneler14 Ocak Salı

Vural Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Semdinli
Zap Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

ABD’den, Yüksekova’ya uzanan sıcak el

ABD’den, Yüksekova’ya uzanan sıcak el

Bakan Soylu, jandarma ve polis kontrol noktasında güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı

Bakan Soylu, jandarma ve polis kontrol noktasında güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı

Temizlik işçilerinin zorlu kış mesaisi

Temizlik işçilerinin zorlu kış mesaisi

Üç ilde okullara kar tatili

Üç ilde okullara kar tatili

Şemdinli 34’üncü Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Kılıç Esnafı Ziyaret Etti

Şemdinli 34’üncü Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Kılıç Esnafı Ziyaret Etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.