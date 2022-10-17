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Kızı terör örgütü tarafından kaçırılan baba, evladının akıbetini öğrenmek istiyor

17.10.2022 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızı terör örgütü tarafından kaçırılan baba, evladının akıbetini öğrenmek istiyor

İZMİR (AA) - İzmir'de evlat nöbeti tutan Mehmet Laçin, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan kızının öldüğüyle ilgili sosyal medyada paylaşımlar yapıldığını belirterek, evladının akıbetini öğrenmek istediğini söyledi.

Laçin, HDP İzmir İl Başkanlığı önünde gazetecilere, 11 yıldır kızının acısıyla yaşadığını ve 1150 gündür de "evlat nöbeti" tuttuğunu ifade etti.

Yaklaşık bir ay önce bazı sosyal medya hesaplarında terör destekçisi kişiler tarafından kızının öldüğüyle ilgili paylaşım yapıldığını belirten Laçin, şöyle konuştu:

"Evladımın akıbetini öğrenmek istiyorum. Benim kızım bunlar tarafından kaçırıldı. Yani benim kızım gitmedi. Mahkeme kararı var elimde. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Yüreğimi kopardılar. Meleğim öldürüldü dediklerinde çok kötü oldum. Paylaşımla ilgili cumhuriyet savcısına dilekçe verdim. Eğer kızım öldüyse cenazesini istiyorum."

Laçin, yetkililerin, terör destekçisi hesapların söylentilerine itibar etmemesini söylemelerinin ardından biraz rahatladığını aktardı.

Kızının öldüğüyle ilgili haberleri görünce fenalaştığını belirten Laçin, daha sonra HDP Çiğli ilçe binasına gittiğini ancak içeriye alınmadığını sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
pkk evlat nöbeti

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