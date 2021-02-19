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Kızıksa mahallesine Büyükşehirden büyük yatırım

19.02.2021 15:49 | Son Güncelleme:
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Kızıksa mahallesine Büyükşehirden büyük yatırım

Manyas’ın kırsal Kızıksa Mahallesinin kanalizasyon sorununu çözüme kavuşuyor.

Manyas’ın kırsal Kızıksa Mahallesinin kanalizasyon sorununu çözüme kavuşuyor. Manyas’ta Kızıksa Mahallesi halkının talepleri doğrultusunda gündeme alınan ve gerekli programlama çalışmaları sonrası fizibilite yapılan alanda yatırımın yapılacağı açıklandı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü İbrahim Koman sorumlu oldukları bölgenin problemlerini ve halkın taleplerini çok yakından takip edildiğini, özellikle içinde bulunduğumuz pandemi döneminde sosyal hayatı derinden etkileyen konular da Büyükşehir Belediyesinin vatandaşların yanında olduğunu belirtilen açıklamada ayni zaman da merkez ve kırsal mahallelerin alt yapı ve yol çalışmalarında da hız kesmediği belirtildi. Kızıksa Mahallesinde ki vatandaşların AK Parti İlçe Başkanı Yıldız Barçın’a ilettikleri ve destek istedikleri kanalizasyon sorununa Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın duyarsız kalmadığı ve gerekli çalışmaların başlatılması talimatı verdiği vurgulandı. Haziran ayında başlanacak çalışmaların yaklaşık 12 milyon lira olduğunu açıkladı.

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