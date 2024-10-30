Kızıl Goncalar'daki Meryem'in yaşı ortaya çıktı! Çarpıcı gerçek herkesi şaşırttı! Kimse beklemiyordu...

Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun yer aldığı Kızıl Goncalar, seyirciyle buluşmak için gün sayıyor. Hikayesiyle, dizi tarihine oturacak yenilikleriyle gündemden düşmeyen Kızıl Goncalar'da hikaye her hafta daha da ilginçleşiyor.

Geçtiğimiz hafta Kızıl Goncalar'da Meryem'in çocukları için Levent'le evlenmek istemesi diziye damga vurmuştu. Evlilik hazırlıkları yaptıkları sahnede ise bu zamana kadar kimsenin bilmediği bir gerçek ortaya çıktı.

MERYEM'İN YAŞI ORTAYA ÇIKTI! HERKES ŞOKE OLDU...

Evlenmek için belge hazırladıkları sahnede evlilik belgesinde izleyiciler çarpıcı bir detay fark etti. Meryem'in 1994 doğumlu olması görenleri şaşkına uğrattı. 17 yaşında kızları olan Meryem'in yaşına kimse anlam veremedi. Hesaba göre Meryem çocukları 13 yaşında doğurmuş. Özgü Namal ise gerçek hayatta 45 yaşında.