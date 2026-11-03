Kızıl Yıldız - Inter Club Escaldes Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Kızıl Yıldız ile Inter Club Escaldes, 5 Kasım 2026 günü saat 20:45 itibarıyla Rajko Mitic sahasında UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
Kızıl Yıldız ile Inter Club Escaldes, UEFA Konferans Ligi çerçevesinde kritik bir maça çıkacak. Bu mücadele, hem ev sahibi hem de konuk ekip için stratejik bir önem taşıyor.
Kızıl Yıldız, son 5 maçında 4 galibiyet elde ederek formda olduğunu gösterdi. Bu süreçte 17 gol atıp sadece 6 gol yedi; hücum performansı dikkat çekiyor.
Kızıl Yıldız kadrosunda Stefan Gudelj (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı) yer almıyor.
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