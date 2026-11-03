Kızıl Yıldız - Inter Club Escaldes Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

UEFA Konferans Ligi Kızıl Yıldız Perşembe 20:45 Inter Club Escaldes

Kızıl Yıldız ile Inter Club Escaldes, 5 Kasım 2026 günü saat 20:45 itibarıyla Rajko Mitic sahasında UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Kızıl Yıldız ile Inter Club Escaldes, UEFA Konferans Ligi çerçevesinde kritik bir maça çıkacak. Bu mücadele, hem ev sahibi hem de konuk ekip için stratejik bir önem taşıyor.

Takımların güncel form bilgileri Kızıl Yıldız tüm kulvarlar Macva Sabac 2-4 Kızıl Yıldız Sırbistan Süper Ligi G

Jedinstvo Ub 1-5 Kızıl Yıldız Sırbistan Kupası G

OFK Belgrad 0-1 Kızıl Yıldız Sırbistan Süper Ligi G

Kızıl Yıldız 2-2 FC Copenhagen UEFA Konferans Ligi B

Kızıl Yıldız 5-1 Mladost Lucani Sırbistan Süper Ligi G Inter Club Escaldes tüm kulvarlar Inter Club Escaldes 0-0 Penya Encarnada d'Andorra Andorra Premier Ligi B

FC Santa Coloma 1-1 Inter Club Escaldes Andorra Premier Ligi B

Inter Club Escaldes 1-3 CS Universitatea Craiova UEFA Konferans Ligi M

Inter Club Escaldes 4-2 Atletic Club Escaldes Andorra Premier Ligi G

Mjallby 2-0 Inter Club Escaldes UEFA Konferans Ligi M

Maç öncesi değerlendirme

Kızıl Yıldız, son 5 maçında 4 galibiyet elde ederek formda olduğunu gösterdi. Bu süreçte 17 gol atıp sadece 6 gol yedi; hücum performansı dikkat çekiyor.

Eksik Oyuncular Kızıl Yıldız 1 eksik Stefan Gudelj Inter Club Escaldes ✓ Bilinen eksik yok

Kızıl Yıldız kadrosunda Stefan Gudelj (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı) yer almıyor.