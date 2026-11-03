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Kızıl Yıldız - Inter Club Escaldes Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Kızıl Yıldız, UEFA Konferans Ligi'nde Inter Club Escaldes ile karşılaşacak. Her iki takım da farklı liglerde mücadele etmekte, bu karşılaşma önemli bir teste işaret ediyor.

Kızıl Yıldız - Inter Club Escaldes Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Emre Şen
UEFA Konferans Ligi
Kızıl Yıldız
Perşembe 20:45
05.11.2026
Inter Club Escaldes
Stadyum: Rajko Mitic

Kızıl Yıldız ile Inter Club Escaldes, 5 Kasım 2026 günü saat 20:45 itibarıyla Rajko Mitic sahasında UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Kızıl Yıldız ile Inter Club Escaldes, UEFA Konferans Ligi çerçevesinde kritik bir maça çıkacak. Bu mücadele, hem ev sahibi hem de konuk ekip için stratejik bir önem taşıyor.

Takımların güncel form bilgileri
Kızıl Yıldız

tüm kulvarlar

  • 31.10.2026 Macva Sabac 2-4 Kızıl Yıldız Sırbistan Süper Ligi G
  • 28.10.2026 Jedinstvo Ub 1-5 Kızıl Yıldız Sırbistan Kupası G
  • 25.10.2026 OFK Belgrad 0-1 Kızıl Yıldız Sırbistan Süper Ligi G
  • 22.10.2026 Kızıl Yıldız 2-2 FC Copenhagen UEFA Konferans Ligi B
  • 18.10.2026 Kızıl Yıldız 5-1 Mladost Lucani Sırbistan Süper Ligi G
Inter Club Escaldes

tüm kulvarlar

  • 01.11.2026 Inter Club Escaldes 0-0 Penya Encarnada d'Andorra Andorra Premier Ligi B
  • 25.10.2026 FC Santa Coloma 1-1 Inter Club Escaldes Andorra Premier Ligi B
  • 22.10.2026 Inter Club Escaldes 1-3 CS Universitatea Craiova UEFA Konferans Ligi M
  • 18.10.2026 Inter Club Escaldes 4-2 Atletic Club Escaldes Andorra Premier Ligi G
  • 15.10.2026 Mjallby 2-0 Inter Club Escaldes UEFA Konferans Ligi M

Maç öncesi değerlendirme

Kızıl Yıldız, son 5 maçında 4 galibiyet elde ederek formda olduğunu gösterdi. Bu süreçte 17 gol atıp sadece 6 gol yedi; hücum performansı dikkat çekiyor.

Eksik Oyuncular

Kızıl Yıldız

1 eksik
Stefan Gudelj Cezalı Kırmızı Kart Cezalısı

Inter Club Escaldes

Bilinen eksik yok

Kızıl Yıldız kadrosunda Stefan Gudelj (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı) yer almıyor.

Sıkça Sorulan Sorular
Kızıl Yıldız - Inter Club Escaldes maçı ne zaman?

5 Kasım 2026.

Kızıl Yıldız - Inter Club Escaldes maçı saat kaçta?

20:45.

Kızıl Yıldız - Inter Club Escaldes maçı hangi kanalda?

Bilgi bulunmamaktadır.

Kızıl Yıldız - Inter Club Escaldes maçında hangi oyuncular eksik?

Kızıl Yıldız'da Stefan Gudelj (Cezalı) eksik.

Kızıl Yıldız ve Inter Club Escaldes'ın ligde kaç puanı var?

Bilgi bulunmamaktadır.

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