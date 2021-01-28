YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Kızılay, Başkan Bozkurt’a teşekkür plaketi verdi

Kızılay, Başkan Bozkurt’a teşekkür plaketi verdi

28.01.2021 11:48 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Türk Kızılayı Şube Başkan ve yöneticileri, AK Parti Kdz.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Türk Kızılayı Şube Başkan ve yöneticileri, AK Parti Kdz. Ereğli ilçe teşkilatını ziyaret etti.
Türk Kızılayı Kdz. Ereğli Şube Başkanı Yaşar Ciğer, şube yöneticileri ile birlikte Ak Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt’a, Kızılay’a desteklerinden ötürü plaket takdim etti. Plaket için teşekkür eden Bozkurt şu ifadeleri kullandı:
“İlçe Teşkilatımız adına bizlere plaket takdim ettiler. Takdim edilen plaketten ötürü Kızılay şube yönetimine teşekkür ediyorum. Her zaman Kızılay’ın yanında olduğumuzu, kamu yararına çalışan sivil toplum kuruluşlarına desteklerimiz sürecektir.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyaca ünlü üniversiteye Türk rektör seçildi!Dünyaca ünlü üniversiteye Türk rektör seçildi!
Zonguldak'ta maden ocağında göçükZonguldak'ta maden ocağında göçük
1/

Zonguldak Namaz Vakitleri 28 Ocak Perşembe

İmsak
06:33
Sabah
08:01
Öğle
13:11
İkindi
15:46
Akşam
18:10
Yatsı
19:33

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler28 Ocak Perşembe

Bozkurt Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Kılıç Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Çavuşoğlu Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster
Zonguldak ECZANELER
Zonguldak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Tekstil mağazasında düdüklü tencerenin patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi öldü

Tekstil mağazasında düdüklü tencerenin patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi öldü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Meteorolojiden kar ve tipi uyarısı

Meteorolojiden kar ve tipi uyarısı

Bağevi hırsızları yakalandı

Bağevi hırsızları yakalandı

Başkan Atay, “Kullanılmayan kamu binalarına talibim”

Başkan Atay, “Kullanılmayan kamu binalarına talibim”

Diğer Haberler

Zonguldak'ta yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı

Zonguldak'ta yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka Zonguldak’ta

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka Zonguldak’ta

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, Zonguldak'ta kadınlarla buluştu:

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, Zonguldak'ta kadınlarla buluştu:

Meteoroloji’den kar ve buzlanma uyarısı

Meteoroloji’den kar ve buzlanma uyarısı

Alemdar Destanı'nın 100. yıl dönümü

Alemdar Destanı'nın 100. yıl dönümü

Çaycuma’da ev yangını

Çaycuma’da ev yangını

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.