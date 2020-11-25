Kızılay Başkanı Yonat’tan Müdür Süne’ye ziyaret

Kızılay Varto Şubesi Başkanı Sezgin Yonat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne’yi ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, Kızılay Öaşkanı Sezgin Yonat’ın ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getirerek, “24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bize bir ziyaret gerçekleştiren ve öğretmenlerimizi unutmayan Kızılay Başkanımız Sezgin Yonat ve Kızılay çalışanlarına ve gönüllerine huzurunuzda teşekkür ederim” dedi.

Kızılay Varto Şube Başkanı Sezgin Yonat ise, öğretmenlerin gününü kutlayarak, “Öğretmemelerimizin yapabileceklerimiz konusunda Milli Eğitim Müdürümüz Yalçın Süne’ye bir ziyaret gerçekleştirdik. Sağ olsun bizi sıcak karşıladılar. Teşkilatım adına kendisine teşekkür ederim. Tüm öğretmenlerimizin gününü kutlarım” ifadelerini kullandı.

