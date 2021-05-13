YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ağrı
  4. Kızılay gönüllüleri kırsaldaki kız çocuklarına çifte bayram yaşattı

Kızılay gönüllüleri kırsaldaki kız çocuklarına çifte bayram yaşattı

13.05.2021 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı'da Kızılay gönüllüleri, kadın kuaförlerle ziyaret ettikleri köylerdeki kız çocuklarının bayramlık saç bakımını yaparak onlara kıyafet hediye etti - Türk Kızılay Kadın Ağrı Temsilcisi Neslihan Taşdemir: - "Hem köy halkı hem de çocuklar bu durumdan son derece memnun kaldılar. Toplamda 4 köyde 100 kız çocuğumuzun saç kesimini yaptık"

ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'da hayırseverlerin desteğiyle ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmayan Kızılay gönüllüleri, dağ köylerindeki kız çocuklarının bayram sevincine ortak oldu.

İhtiyaç sahiplerine kışın yakacak, yılın 12 ayı da yemek, gıda ve çeşitli yardımlar yapan Türk Kızılay, Ramazan Bayramı için farklı bir çalışma başlattı.

Bu kapsamda harekete geçen Türk Kızılay Kadın Ağrı Temsilcisi Neslihan Taşdemir ve aralarında kadın kuaförlerin de bulunduğu gönüllüler, köyleri ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi.

Çeşitli oyunlar oynayarak eğlendirdikleri çocukların bayramlık saç bakımını da yapan gönüllüler, hediyelerle sevindirdikleri miniklerden ihtiyacı olanlara da kıyafet hediye etti.

- Çocuklar çifte bayram yaşadı

Yaptıkları anlamlı etkinlikle çocuklara çifte bayram yaşatan gönüllüler, çalışmalarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak gerçekleştirdi.

Neslihan Taşdemir, AA muhabirine, tam kapanma döneminde köylere giderek çocukları sevindirmek için etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Kız çocuklarının saç bakımlarını yaparak onlara çifte bayram yaşattıklarını anlatan Taşdemir, şöyle konuştu:

"Ekibimizdeki kuaför gönüllülerimizle birlikte bugün de il merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Cumaçay köyüne geldik ve kız çocuklarının saç bakımlarını yapıyoruz. Erkek çocuklara da uçurtma hediye ettik. Bayramı tamamlayabilmek adına çocuklarımızın daha neşeli bir şekilde bayramı tamamlamalarını sağlamaya çalıştık. Köylerde saç kesimlerimizi yaptık. Hem köy halkı hem de çocuklar bu durumdan son derece memnun kaldılar. Toplamda 4 köyde 100 kız çocuğumuzun saç kesimini yaptık."

- Bazıları ilk kez saçlarını kuaföre kestirdi

Bazı çocukların ilk defa saçlarını kuaförlere kestirdiğini anlatan Taşdemir, etkinlikle kırsaldaki kız çocuklarının gönlüne dokunmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Bayramdan sonra da köy köy dolaşıp çocuklarla bir araya geleceklerini vurgulayan Taşdemir, "Çocuklar çok mutlu oldu, hatta o kadar mutlu oldular ki 'bizde mi oturup saç kestirsek' diye düşündük. Son derece güzel bir faaliyet oldu." diye konuştu.

Köy sakinlerinden Hacer Yaşar da çocuklara yönelik bu faaliyetin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Gönüllülere teşekkür eden Yaşar, "Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Buraya gelip çocukları sevindiriyorsunuz. Biz çok sevindik. Allah devlete zeval vermesin." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSürpriz nikahtan ilk fotoğraf!Sürpriz nikahtan ilk fotoğraf!
Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 12 yavru maymun yakalandıGürbulak Gümrük Kapısı'nda 12 yavru maymun yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Ağrı saç bakımı

Ağrı Namaz Vakitleri 13 Mayıs Perşembe

İmsak
03:07
Sabah
04:48
Öğle
12:09
İkindi
16:02
Akşam
19:20
Yatsı
20:55

Ağrı Nöbetçi Eczaneler13 Mayıs Perşembe

Altıntaş Eczanesi
Merkez
Okucu Eczanesi
Merkez
Deva Eczanesi
Diyadin
Yeni Melek Eczanesi
Dogubayazit
Şifa Eczanesi
Eleskirt
Doz Eczanesi
Patnos
Taslıçay Eczanesi
Taslicay
Tümünü Göster
Ağrı ECZANELER
Ağrı ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Eskişehir'de baklava almak isteyenler, tatlıcının önünde metrelerce kuyruk oluşturdu

Eskişehir'de baklava almak isteyenler, tatlıcının önünde metrelerce kuyruk oluşturdu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Süper Lig'e yükselen GZT Giresunspor sevinçle karşılandı

Süper Lig'e yükselen GZT Giresunspor sevinçle karşılandı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan yurt dışına gitmek isteyen gençlere "Türkiye'de kalın" çağrısı:

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan yurt dışına gitmek isteyen gençlere "Türkiye'de kalın" çağrısı:

Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.