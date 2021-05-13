Kızılay gönüllüleri kırsaldaki kız çocuklarına çifte bayram yaşattı

Çeşitli oyunlar oynayarak eğlendirdikleri çocukların bayramlık saç bakımı nı da yapan gönüllüler, hediyelerle sevindirdikleri miniklerden ihtiyacı olanlara da kıyafet hediye etti.

Bu kapsamda harekete geçen Türk Kızılay Kadın Ağrı Temsilcisi Neslihan Taşdemir ve aralarında kadın kuaförlerin de bulunduğu gönüllüler, köyleri ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi.

İhtiyaç sahiplerine kışın yakacak, yılın 12 ayı da yemek, gıda ve çeşitli yardımlar yapan Türk Kızılay, Ramazan Bayramı için farklı bir çalışma başlattı.

Kız çocuklarının saç bakımlarını yaparak onlara çifte bayram yaşattıklarını anlatan Taşdemir, şöyle konuştu:

"Ekibimizdeki kuaför gönüllülerimizle birlikte bugün de il merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Cumaçay köyüne geldik ve kız çocuklarının saç bakımlarını yapıyoruz. Erkek çocuklara da uçurtma hediye ettik. Bayramı tamamlayabilmek adına çocuklarımızın daha neşeli bir şekilde bayramı tamamlamalarını sağlamaya çalıştık. Köylerde saç kesimlerimizi yaptık. Hem köy halkı hem de çocuklar bu durumdan son derece memnun kaldılar. Toplamda 4 köyde 100 kız çocuğumuzun saç kesimini yaptık."

- Bazıları ilk kez saçlarını kuaföre kestirdi

Bazı çocukların ilk defa saçlarını kuaförlere kestirdiğini anlatan Taşdemir, etkinlikle kırsaldaki kız çocuklarının gönlüne dokunmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Bayramdan sonra da köy köy dolaşıp çocuklarla bir araya geleceklerini vurgulayan Taşdemir, "Çocuklar çok mutlu oldu, hatta o kadar mutlu oldular ki 'bizde mi oturup saç kestirsek' diye düşündük. Son derece güzel bir faaliyet oldu." diye konuştu.

Köy sakinlerinden Hacer Yaşar da çocuklara yönelik bu faaliyetin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Gönüllülere teşekkür eden Yaşar, "Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Buraya gelip çocukları sevindiriyorsunuz. Biz çok sevindik. Allah devlete zeval vermesin." ifadesini kullandı.

