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Kızılay gönüllüleri tarafından hazırlanan yardım paketleri sahiplerine gönderildi

MERSİN HABERLERİ  | 16.05.2020 13:30 | Son Güncelleme

Mersin’de Türk Kızılay’ı Toroslar Şubesince organize edilen ve 143 gönüllünün katkı sunarak hazırladığı bin adet gıda kolisi, ihtiyaç sahiplerine gönderildi.Kızılay’ın gönüllüleri tarafından hazırlanan yardım kolileri, ihtiyaç sahiplerine yine gönüllüler tarafından ulaştırıldı.

Mersin’de Türk Kızılay’ı Toroslar Şubesince organize edilen ve 143 gönüllünün katkı sunarak hazırladığı bin adet gıda kolisi, ihtiyaç sahiplerine gönderildi.
Kızılay’ın gönüllüleri tarafından hazırlanan yardım kolileri, ihtiyaç sahiplerine yine gönüllüler tarafından ulaştırıldı. Dağıtım öncesi konuşan Kızılay Toroslar Şube Başkanı İsmail Gülller, 143 gönüllünün katkısıyla kolilerin hazırlandığını söyledi. Bu yardım kampanyasının farklı bir özelliği olduğunu kaydeden Güller, "Bu faaliyetin, diğer yardım faaliyetlerinden ayrılan en önemli özelliği, dağıtım yapacak arkadaşların tamamen gönüllülerden oluşmasıdır. Bu kapsamda gönüllerimiz, ’vaka odaklı çalışma yöntemi’ adı verilen yöntemle dil, din, ırk, cinsiyet ve siyasi görüş ayrımı gözetmeksizin bizzat fakirliğine şahitlik ettikleri ihtiyaç sahiplerini belirleyip, yardımları bizzat evlerine teslim edeceklerdir. Bunun için zamanını, aracını ve en önemlisi gönlünü ortaya koyan katılımcılarımızın her birine ayrı ayrı ve içtenlikle teşekkür ediyorum" dedi.

"Son 3 ay içinde 4 milyon lirayı bulan nakdi ve ayni yardım yaptık"
Türk Kızılay’ı genel merkezinin gücünü taşra teşkilatlarıyla paylaşma kararı aldığını ifade eden Güller, "Bu devrim niteliğinde bir gelişmedir. Bu kapsamda Mersin’de teşkilatlanan Türk Kızılay Şubeleri ve temsilciliklerince son 3 ay içerisinde 4 milyon Türk lirasını bulan nakdi ve ayni yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmış ve ulaştırılmaya devam etmektedir. Bu yardımların belli bir kısmı, bütün ilçe kaymakamlıklarında oluşturulan Türk Kızılay’ının da üyesi olduğu vefa sosyal destek grupları vasıtasıyla gerçekleştirilmiştir. İhtiyaç sahiplerinin belirlenmesinde, düşük gelirli olanlar, işsiz kalanlar, 65 yaş üstü olup korona virüs nedeniyle evinden çıkamayanlar ve yetim olma kriterleri öncelenmiştir. Bu imkanı bize bütün herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Konuşmaların ardından gıda kolileri, gönüllüler tarafından ihtiyaç sahiplerine gönderildi.

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