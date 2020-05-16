Kızılay gönüllüleri tarafından hazırlanan yardım paketleri sahiplerine gönderildi

Mersin’de Türk Kızılay’ı Toroslar Şubesince organize edilen ve 143 gönüllünün katkı sunarak hazırladığı bin adet gıda kolisi, ihtiyaç sahiplerine gönderildi.

Kızılay’ın gönüllüleri tarafından hazırlanan yardım kolileri, ihtiyaç sahiplerine yine gönüllüler tarafından ulaştırıldı. Dağıtım öncesi konuşan Kızılay Toroslar Şube Başkanı İsmail Gülller, 143 gönüllünün katkısıyla kolilerin hazırlandığını söyledi. Bu yardım kampanyasının farklı bir özelliği olduğunu kaydeden Güller, "Bu faaliyetin, diğer yardım faaliyetlerinden ayrılan en önemli özelliği, dağıtım yapacak arkadaşların tamamen gönüllülerden oluşmasıdır. Bu kapsamda gönüllerimiz, ’vaka odaklı çalışma yöntemi’ adı verilen yöntemle dil, din, ırk, cinsiyet ve siyasi görüş ayrımı gözetmeksizin bizzat fakirliğine şahitlik ettikleri ihtiyaç sahiplerini belirleyip, yardımları bizzat evlerine teslim edeceklerdir. Bunun için zamanını, aracını ve en önemlisi gönlünü ortaya koyan katılımcılarımızın her birine ayrı ayrı ve içtenlikle teşekkür ediyorum" dedi.