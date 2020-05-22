YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Kızılay Jandarma işbirliği ile bayramlık

Kızılay Jandarma işbirliği ile bayramlık

MALATYA HABERLERİ  | 22.05.2020 16:27 | Son Güncelleme

Malatya’da, Kızılay Jandarma işbirliği ile bayramlık gıda paketleri dağıtıldı.Türk Kızılay Malatya Şube Başkanlığı ekipleri ve Malatya İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Necmi İnce tarafından organize edilen Yeşilyurt ve Battalgazi İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından ortak bir çalışma yürütüldü.

Malatya’da, Kızılay Jandarma işbirliği ile bayramlık gıda paketleri dağıtıldı.
Türk Kızılay Malatya Şube Başkanlığı ekipleri ve Malatya İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Necmi İnce tarafından organize edilen Yeşilyurt ve Battalgazi İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından ortak bir çalışma yürütüldü. Yeşilyurt ve Battalgazi ilçesinde Jandarma tarafından belirlenen adreslere bayram öncesi gıda paketleri ve Kızılay kavurmaları dağıtıldı. Dağıtımın ardından açıklama yapan Türk Kızılay Şube Başkanı Ramazan Soylu, bu dağıtımları Jandarma Komutanlığı ile yapmış olmaktan mutlu olduklarını söyleyerek, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Necmi İnce ve ekibine ayrı ayrı teşekkür etti. Soylu, yapılan bu çalışmanın vatandaşa Devlet varsa yalnız değilsiniz göstermek hissettirmek adına çok güzel bir çalışma olduğunu belirterek, bayramdan sonra da birlikte hareket etme kararı aldıklarını dile getirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul'un çıkışında araç kuyruğu! Sebebi ise... İstanbul'un çıkışında araç kuyruğu! Sebebi ise...
Maskeli nikah dönemi!Maskeli nikah dönemi!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Büyükşehir’den 60 yaş ve üstü vatandaşlara bayram hediyesi

Büyükşehir’den 60 yaş ve üstü vatandaşlara bayram hediyesi

Bayram öncesi asırlık çeşmede halılar yıkandı, kurumaya bırakıldı

Bayram öncesi asırlık çeşmede halılar yıkandı, kurumaya bırakıldı

İzmit’te hatalı parklanmaya etmeye geçit verilmiyor

İzmit’te hatalı parklanmaya etmeye geçit verilmiyor

Yağış ve rüzgar ağaç devirdi

Yağış ve rüzgar ağaç devirdi

Iğdır’ın Karakoyunlu Belediye Başkanı kalp krizi geçirdi

Iğdır’ın Karakoyunlu Belediye Başkanı kalp krizi geçirdi

Çocukların bayram hediyesi hazır

Çocukların bayram hediyesi hazır

Malatya Namaz Vakitleri 22 Mayıs Cuma

İmsak
03:21
Sabah
05:03
Öğle
12:28
İkindi
16:21
Akşam
19:44
Yatsı
21:19

Malatya Nöbetçi Eczaneler22 Mayıs Cuma

Fırat Eczanesi
Merkez
İstasyon Eczanesi
Merkez
Tolga Eczanesi
Merkez
Turkuaz Eczanesi
Merkez
Ümit Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Hekimhan’da testi pozitif çıkan berberin müşterileri de yakın takipte

Hekimhan’da testi pozitif çıkan berberin müşterileri de yakın takipte

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Jandarma yardım paralarını evlere ulaştırıyor

Jandarma yardım paralarını evlere ulaştırıyor

Pütürge Belediyesi İle Dap Arasında Protokol İmzalandı

Pütürge Belediyesi İle Dap Arasında Protokol İmzalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.