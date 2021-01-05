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Kızılay, sokak hayvanlarına yuva yaptı

NİĞDE HABERLERİ  | 05.01.2021 13:37 | Son Güncelleme

Kızılay Niğde Şubesi, sokak kısıtlaması ve havaların soğumasından dolayı sokak hayvanları için kulübe yaptı.Niğde’de şehrin belirli bölgelerine bırakılan 16 adet kulübelere vatandaşların desteğiyle yiyecek bırakılması istendi.

Kızılay Niğde Şubesi, sokak kısıtlaması ve havaların soğumasından dolayı sokak hayvanları için kulübe yaptı.
Niğde’de şehrin belirli bölgelerine bırakılan 16 adet kulübelere vatandaşların desteğiyle yiyecek bırakılması istendi. Kızılay Niğde Şube Başkanı Kemal Gençoğlu, “Havaların soğuk gitmesinden ve pandemiden dolayı sokak hayvanlarımızı besleyebilmek adına Niğde Kızılay olarak şehrimizin çeşitli yerlerine kulübeler koyduk. Şu anda 16 tane bıraktık. Kulübelerin önlerine yem ve su için kap bıraktık. Bu kulübelerimize Niğdeli hemşehrilerimizi sokak hayvanlarının yemlerini ve sularını koymaları için koyduk. Herkesi bu sorumluluğa davet ediyoruz. Vatandaşlarımız evlerinde bulunan yemedikleri, tarihi geçmiş gıdaları koymasınlar. Yem ve su koyabilirler. Kampanyamıza destek vermek isteyenler; Niğde Kızılay şubemize yem verebilirler. Bağış yaparak yem alımına destek verebilirler. Niğde Kızılay Şubesi olarak koymuş olduğumuz kulübelerin yem ve sularını takip ediyoruz. Bozulmuş olanları çöpe atıp yerlerine yeni yemlerini koyuyoruz. Bütün Niğde halkımızın da bu şekilde duyarlı olmalarını istiyoruz. Aynı zamanda Niğde’mizin farklı bölgelerine Fertek’e, üniversite içerisine ve ulaşımı zor olan bölgelerde bulunan sokak hayvanlarını beslemek adına sokağa çıkma yasağında da hayvanlarımızı besliyoruz” dedi.

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