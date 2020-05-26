YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Kızılaydan 65 yaş ve üstü vatandaşlara bayram kolisi

Kızılaydan 65 yaş ve üstü vatandaşlara bayram kolisi

VAN HABERLERİ  | 26.05.2020 10:56 | Son Güncelleme

Van’ın Muradiye ilçende Kızılay tarafından sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlara bayram kolisi verildi.Kızılay Şube Başkanı Selçuk Yay, Türkiye genelinde olan sokağa çıkma kısıtlaması ve evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üzeri vatandaşların Ramazan Bayramı’nı kutlamak istediklerini belirterek, “Polis ve Kızılay ekibimizle birlikte kendilerini evlerinde ziyaret ederek bayramlık kolisini, dezenfekte ve maske dağıtımı yaptık.

Van’ın Muradiye ilçende Kızılay tarafından sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlara bayram kolisi verildi.
Kızılay Şube Başkanı Selçuk Yay, Türkiye genelinde olan sokağa çıkma kısıtlaması ve evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üzeri vatandaşların Ramazan Bayramı’nı kutlamak istediklerini belirterek, “Polis ve Kızılay ekibimizle birlikte kendilerini evlerinde ziyaret ederek bayramlık kolisini, dezenfekte ve maske dağıtımı yaptık. Onların mutluluğunu görünce bizler de mutlu olduk” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sinirle tekme attığı korkuluklarla birlikte dereye yuvarlandı Sinirle tekme attığı korkuluklarla birlikte dereye yuvarlandı
Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panelVan’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Van Namaz Vakitleri 26 Mayıs Salı

İmsak
02:56
Sabah
04:40
Öğle
12:09
İkindi
16:02
Akşam
19:27
Yatsı
21:04

Van Nöbetçi Eczaneler26 Mayıs Salı

Akgün Eczanesi
Ipekyolu
Filiz Eczanesi
Ipekyolu
Harman Eczanesi
Ipekyolu
Yenı Derman Eczanesi
Ipekyolu
Bölge Eczanesi
Edremit
Elbak Eczanesi
Baskale
Fatih Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Muradiye`de 3,5 ton kaçak avlanmış balık ele geçirildi

Muradiye`de 3,5 ton kaçak avlanmış balık ele geçirildi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Van’da üreticilere hibe desteği devam ediyor

Van’da üreticilere hibe desteği devam ediyor

Erciş Ziraat Odasından Türk Şeker’e ‘Sözleşmeli Üretim’ teşekkürü

Erciş Ziraat Odasından Türk Şeker’e ‘Sözleşmeli Üretim’ teşekkürü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.