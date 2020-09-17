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Kızılay’dan çadırda barınan engelli aileye yardım eli

MUŞ HABERLERİ  | 17.09.2020 12:34 | Son Güncelleme

Muş’un Kumluca köyünde yaşayan ve evleri yıkıldığı için bir aya yakın süredir çadırda barınan engelli aileye, Kızılay Muş Şube Başkanlığı yardım eli uzattı.Merkeze bağlı Kumluca köyünde ikamet eden engelli Fecri Sayılgan (48), evi yıkılınca eşi ve 3 çocuğuyla birlikte sokakta kaldı.

Muş’un Kumluca köyünde yaşayan ve evleri yıkıldığı için bir aya yakın süredir çadırda barınan engelli aileye, Kızılay Muş Şube Başkanlığı yardım eli uzattı.
Merkeze bağlı Kumluca köyünde ikamet eden engelli Fecri Sayılgan (48), evi yıkılınca eşi ve 3 çocuğuyla birlikte sokakta kaldı. Aileye yardımcı olmaya çalışan Köy Muhtarı Arman Türker ve vatandaşlar, kendi imkanlarıyla ev yapmaya karar verdi. İnşaat çalışmaları devam ederken aile, maddi imkansızlıklar nedeniyle yaklaşık bir aya yakın süredir çadırda barınıyor. Durum üzerine harekete geçen Kızılay Muş Şube Başkanlığı, aileyi ziyaret ederek onlara gıda ve erzak yardımında bulundu.
Aileye yapılan yardımla ilgili bilgi veren Kızılay Kadın Kolları Başkanı Dilek Ağa, evi yıkılan ailenin yanında olmak için bir takım ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi. Köy muhtarı, aile yakınları, vatandaşlar ve devletin yardımıyla yeni ev için aileye yardımcı olmaya çalışıldığını anlatan Ağa, “Şu anda yeni bir ev yapılıyor. Bir aydan fazladır aile bu çadırda kalıyor. Biz de Kızılay olarak onların yanlarına geldik. Onlara bir takım ihtiyaç malzemesi getirdik, yanlarında olmaya çalışıyoruz” dedi.

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