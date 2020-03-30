YEMEK
  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Kızılcık faydaları nelerdir, nasıl tüketilmelidir?

Kızılcık faydaları nelerdir, nasıl tüketilmelidir?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kırmızı rengi, ekşi tadıyla şifa dolu bir meyve olan kızılcık antioksidan bakımından oldukça zengindir. Kiren, kiran, eğlen veya ergen isimleriyle de bilinir. Vitamin ve mineral yönünden süper besin olarak adlandırılan kızılcık faydaları nelerdir, neye iyi gelir, nasıl tüketilir? İşte detaylar...

Kızılcık faydaları nelerdir, nasıl tüketilmelidir?

Eski zamanlarda tıbbi bir meyve olarak kullanılan kızılcık, Kızıldereliler tarafından yara tedavisinde sıklıkla kullanılırdı. A, C, E ve K vitaminleri içeren kızılcık bunun yanı sıra kalsiyum, manganez, potasyum, bakır ve sodyum kaynağıdır. Vücuda olan faydaları da bir hayli fazladır.

KIZILCIK FAYDALARI NELERDİR?

Kızılcıkta bulunan C vitamini, soğuk algınlığı ve gribi önlemeye yardımcı olur.
Kızılcık suyu E vitamini içerir. Bu sayede kemik sağlığını korur, osteoporoza yakalanma riskini azaltır.
Tümörleri ortadan kaldıran salisilik asit içermektedirler.
Kızılcıkta bulunan melatonin hormonu, özellikle uyku sorunu yaşayanlar için etkilidir.
Lifli yapısı sayesinde kan basıncını dengelemeye yardımcıdır.
İdrar yolu enfeksiyonu için etkilidir. İçinde bulunan proantosiyanidinler, idrar yolu enfeksiyonu için birebirdir.
Yine lifli yapısı sayesinde sindirim sisteminin düzgün çalışmasını destekler.
Tok tutma özelliği bulunur. Bu sayede kilo vermeyi de kolaylaştırır.
Düzenli olarak kızılcık tüketmek, kan basıncını düşürmeye ve iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilir. Bu da kalp sağlığı için önemli ve olumlu bir gelişmedir.

KIZILCIK NASIL TÜKETİLİR?

Ekşimsi bir tadı olan kızılcık çeşitli şekilde tüketilebilir. Tadı yoğun bir şekilde ekşi olduğu için çiğ tüketimi nadirdir. Kızılcığın şerbeti, çayı, marmelatı, tarhanası yapılabilir. Genelde marmelat ve çay olarak tüketilir. Peki kızılcık çayı nasıl yapılır?

İlk olarak bir litre suyu kaynatın.
Su kaynadıktan sonra içine bir avuç kızılcığı ekleyin ve bir taşım kaynatın.
Ocaktan aldıktan sonra 15 dakika dinlendirin. Sonrasında afiyetle içebilirsiniz.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Taksilerde koronavirüs uygulaması başladı!Taksilerde koronavirüs uygulaması başladı!
Sebze ve meyveyi yıkadıktan sonra sakın bu aşamayı atlamayın!Sebze ve meyveyi yıkadıktan sonra sakın bu aşamayı atlamayın!
Tencere İzmir köfte nasıl yapılır?Tencere İzmir köfte nasıl yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kızılcık faydaları, kızılcık neye iyi gelir,

En Çok Okunan Haberler

'Linç umurumda değil, sen iyileş yeter'

'Linç umurumda değil, sen iyileş yeter'

'Her güne bir sevgili koyacağım'

'Her güne bir sevgili koyacağım'

Bu dönemde ağzınıza bile sürmeyin!

Bu dönemde ağzınıza bile sürmeyin!

Koronaya iyi geliyor iddialarına uzmanından açıklama geldi

Koronaya iyi geliyor iddialarına uzmanından açıklama geldi

Şaşırtan açıklama: Koronavirüse karşı korumuyor

Şaşırtan açıklama: Koronavirüse karşı korumuyor

Mevsim geçişlerinde mutlaka tüketilmeli! Her gün bir avuç...

Mevsim geçişlerinde mutlaka tüketilmeli! Her gün bir avuç...

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Muzlu yulaf lapası nasıl yapılır?

Muzlu yulaf lapası nasıl yapılır?

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

10-22 Yaş Aralığındaki Gençler İçin Boy Uzatma Kürü

10-22 Yaş Aralığındaki Gençler İçin Boy Uzatma Kürü

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çözünen etleri tekrar dondurmayın! Neden mi?

Çözünen etleri tekrar dondurmayın! Neden mi?

Koronavirüse karşı tüketilmesi gereken sebze ve meyveler nelerdir?

Sebze ve meyveyi yıkadıktan sonra sakın bu aşamayı atlamayın!

Aileler evlerinde kendi ekmeğini yapmaya başladı

Aileler evlerinde kendi ekmeğini yapmaya başladı

Cağ kebabı ve kadayıf dolması paket servisle sofraları süslüyor

Kentin vazgeçilmez lezzeti şimdi kurye ile servis ediliyor

Bağışıklığı güçlendirmenin anahtarı: Antioksidan bakımından zengin beslenme

İşte bağışıklık güçlendirmenin anahtarı

Sosyal medyadaki koronavirüs çaresi iddialarına dikkat

Koronaya iyi geliyor iddialarına uzmanından açıklama geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.