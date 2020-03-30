Kızılcık faydaları nelerdir, nasıl tüketilmelidir?

Eski zamanlarda tıbbi bir meyve olarak kullanılan kızılcık, Kızıldereliler tarafından yara tedavisinde sıklıkla kullanılırdı. A, C, E ve K vitaminleri içeren kızılcık bunun yanı sıra kalsiyum, manganez, potasyum, bakır ve sodyum kaynağıdır. Vücuda olan faydaları da bir hayli fazladır.

KIZILCIK FAYDALARI NELERDİR?

Kızılcıkta bulunan C vitamini, soğuk algınlığı ve gribi önlemeye yardımcı olur.

Kızılcık suyu E vitamini içerir. Bu sayede kemik sağlığını korur, osteoporoza yakalanma riskini azaltır.

Tümörleri ortadan kaldıran salisilik asit içermektedirler.

Kızılcıkta bulunan melatonin hormonu, özellikle uyku sorunu yaşayanlar için etkilidir.

Lifli yapısı sayesinde kan basıncını dengelemeye yardımcıdır.

İdrar yolu enfeksiyonu için etkilidir. İçinde bulunan proantosiyanidinler, idrar yolu enfeksiyonu için birebirdir.

Yine lifli yapısı sayesinde sindirim sisteminin düzgün çalışmasını destekler.

Tok tutma özelliği bulunur. Bu sayede kilo vermeyi de kolaylaştırır.

Düzenli olarak kızılcık tüketmek, kan basıncını düşürmeye ve iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilir. Bu da kalp sağlığı için önemli ve olumlu bir gelişmedir.