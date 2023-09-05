Kızılcık Şerbeti 2. sezon tanıtımı sosyal medyada bomba etkisi yarattı! "Bebeklerin birini kaybettik"

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Show Tv'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti yeni sezonuyla ekranlara dönecek. Sezonun en çok izlenen yapımlarından biri olmayı başaran Kızılcık Şerbeti dizisi haziran ayında yayınlanan sezon finalinde Kıvılcım ve Ömer kaza yapmıştı. Dizinin yeni sezon fragmanı paylaşıldı. Sosyal medyada gündem olan 2. sezon tanıtımında Kıvılcım’ın Fatih’e attığı tokat dikkatleri çekti.

İlk sezonuyla soluksuz izlenen Kızılcık Şerbeti, 29. bölümü ile 9 Haziran tarihinde sezon finali yapmıştı.

Dizide Nursema karakterini canlandıran Ceren Karakoç, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla ikinci sezon çekimlerine başlandığını duyurmuştu.

Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Settar Tanrıöğen, Sibel Taşçıoğlu ve Müjde Uzman gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinin 2. sezon fragmanı yayınlandı.

Yayınlanan tanıtımda, büyük bir trafik kazası geçiren Kıvılcım ve Ömer’in kritik ilk saatleri ekrana geldi.

İkiz bebeklerinden birini kaybeden Doğa ve Fatih’in acısı izleyenlerin yüreklerini dağladı.

Doğa’nın, kendisini aldatan Fatih’ten boşanarak kızı Cemre’nin velayetini almak istemesi iki aileyi karşı karşıya getirdi.

Tanıtımda, Kıvılcım’ın Fatih’e attığı tokat dikkatleri çekti.

Kıvılcım, Fatih'e "Elinden geleni ardına koyma." dedi.

SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Kızılcık Şerbeti'nin 29. Bölümünde (Sezon Finali);

Alev ve kocasını yakın bir pozisyonda gören Pembe, her ne kadar bu durumdan çok rahatsız olmuşsa da şimdilik Abdullah’ın bahaneleriyle yetinmek zorunda kalır.

Sonunda muratlarına ererek evlenen Nursema ve Umut, hayatlarının hiç de kolay olmayacağını, farklılıkların onları üzeceğini ilk günlerden itibaren görmeye başlarlar. Nursema’nın ailesini yemeğe çağırdığı gece her ikisi için de kabusa dönecektir.

Ömer, Kıvılcım’la birlikte yaşayacakları evi alarak ona sürpriz yapacak, ancak bununla da yetinmeyip daha büyük bir hamle ile Kıvılcım’ı tam kalbinden vuracaktır. Delil bularak boşanmayı kafasına takmış olan Doğa, beklediği haberi ona yardım eden Alev’den alınca harekete geçecek ancak yapacakları her iki aile için de geri dönülmez sonuçlara yol açacaktır.



