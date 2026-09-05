Müge Anlı’nın filtresiz hali ortaya çıktı! Sosyal medya onu konuştu

Yıllardır “Müge Anlı ile Tatlı Sert” programıyla adından söz ettiren Müge Anlı program dışında pek görünmüyor özel hayatını da gözlerden uzak yaşıyor.

Ekran dışında çok sık görüntülenmeyen Müge Anlı’nın tatil anları, günlük tarzı ve doğal görüntüsü, her paylaşıldığında takipçilerinden yoğun ilgi görüyor.

Özel hayatını mümkün olduğunca kendisine saklayan sunucuya sokakta rastlamak ve birlikte fotoğraf çektirmek de neredeyse imkansız gibi görünüyor.



Bu defa Müge Anlı şaşırttı ve sosyal medyada “Fotoğraf çektirmediği ünlü kalmadı” dedirten Hafsa onunla fotoğraf çektirmeyi başardı. Ünlü sunucunun doğal ve filtresiz hali dikkat çekti.



52 yaşındaki Müge Anlı’nın filtresiz hali takipçilerinden yine tam not aldı.