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KIZILCIK ŞERBETİ 41. BÖLÜM CANLI İZLE! Kızılcık Şerbeti saat kaçta, hangi kanalda? Son bölüm özeti

01.12.2023 19:17 | Son Güncelleme:
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Kızılcık Şerbeti 41. bölüm canlı izle ekranı dizinin izleyicileri tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta Kızılcık Şerbeti 40. bölüm ile ekrana gelmiş ve yayınlanan bölümde Doğa ve Fatih'in sahneleri olay olmuştu. Bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde neler yaşanacağı merak edildi. Peki, Kızılcık Şerbeti saat kaçta, hangi kanalda oynuyor? İşte Kızılcık Şerbeti 41. bölüm canlı izle ekranı ile son bölüm özeti

Kızılcık Şerbeti 41. bölüm izle ekranı dizinin izleyicileri tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde Ömer'in ikizi ile olan sahnesi gündem olmuştu. Bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde neler yaşanacağı merak edildi. İşte Kızılcık Şerbeti 41. bölüm canlı izle ekranı ile son bölüm özeti ve Show TV yayın akışı

KIZILCIK ŞERBETİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Show TV'nin büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek. Show TV'de cuma akşamları yayınlanan dizi saat 20.00'de başlıyor. Kızılcık Şerbeti 41. bölüm ile bu akşam saat 20.00'de izleyicisiyle buluşacak.

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Fatih ve Doğa ilişkisi görünürde sakinleşmiş gibi dursa da ikisi de farklı hesaplar peşindedir ve eteklerindeki taşları dökmeleri yakındır. Kıvılcım ve Ertuğrul'un arkadaş olarak yakınlaşmaları, Rüzgar'ın evinde yenen dörtlü bir yemek esnasında iyice pekişecektir. Ömer ise sorununu kimseyle paylaşmamakta ısrar etmesi sonucu iyice yalnızlaşmıştır. Bu arada hastalığı hızla ilerlemektedir.

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KIZILCIK ŞERBETİ 41. BÖLÜM CANLI İZLE!

Nursema'nın hastalığı ağırlaşacak, Umut ile hastaneye gittiklerinde durumu öğrenen Fatih yanlarında olacaktır. Ancak Fatih'in ortadan kaybolmasından işkillenen Doğa dayanamayıp onu takip edecek ve hiç beklemediği bir sürpriz ile karşılaşacaktır. Umutlar'ın sorunlarını konuşmak için buluşan Alev ve Abdullah'ı gören Mustafa durumdan şüphelenecek, Nilay ile bir oyun kurarak bu işin aslını öğrenmeye çalışacak. Ancak, kendini berbat bir duruma düşürecektir.

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SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk aşk
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Aile
03:00 Kızılcık Şerbeti
05:30 Yeni Gelin

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