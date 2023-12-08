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KIZILCIK ŞERBETİ 42. BÖLÜM İZLE! Kızılcık Şerbeti saat kaçta, bu akşam var mı? Son bölüm özeti ve Show TV yayın akışı

08.12.2023 18:54 | Son Güncelleme:
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Kızılcık Şerbeti 42. bölüm canlı izle ekranı dizinin izleyicileri tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta Kızılcık Şerbeti 41. bölüm ile ekrana gelmiş ve yayınlanan bölümde Farah Zeynep Abdullah'ın Nursema'nın arkadaşı Dilruba'yı canlandırdığı sahneler olay olmuştu. Bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde neler yaşanacağı merak edildi. Peki, Kızılcık Şerbeti saat kaçta, bu akşam var mı? İşte Kızılcık Şerbeti 42. bölüm canlı izle ekranı ile son bölüm özeti

Kızılcık Şerbeti 42. bölüm izle ekranı dizinin izleyicileri tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde Ömer'in ikizi ile olan sahnesi gündem olmuştu. Bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde neler yaşanacağı merak edildi. İşte Kızılcık Şerbeti 42. bölüm canlı izle ekranı ile son bölüm özeti ve Show TV yayın akışı

KIZILCIK ŞERBETİ SAAT KAÇTA?

Show TV'nin büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek. Show TV'de cuma akşamları yayınlanan dizi saat 20.00'de başlıyor. Kızılcık Şerbeti 42. bölüm ile bu akşam saat 20.00'de izleyicisiyle buluşacak.

KIZILCIK ŞERBETİ 41. BÖLÜM ÖZETİ

Nursema'nın hastalığı ağırlaşacak, Umut ile hastaneye gittiklerinde durumu öğrenen Fatih yanlarında olacaktır. Ancak Fatih'in ortadan kaybolmasından işkillenen Doğa dayanamayıp onu takip edecek ve hiç beklemediği bir sürpriz ile karşılaşacaktır. Umutlar'ın sorunlarını konuşmak için buluşan Alev ve Abdullah'ı gören Mustafa durumdan şüphelenecek, Nilay ile bir oyun kurarak bu işin aslını öğrenmeye çalışacak. Ancak, kendini berbat bir duruma düşürecektir.

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KIZILCIK ŞERBETİ 42. BÖLÜM İZLE!

Nilay ve Mustafa'nın gerçeği ortaya çıkarmak için giriştikleri oyun Abdullah tarafından bozulacak ancak bu olay üçünün arasında sır olarak kalacaktır. Son gelişmeleri konuşmak üzere buluşan Abdullah ve Alev birlikte güzel bir gün geçireceklerdir. Abdullah'tan çok etkilendiğini iyice fark eden Alev, çözümü Rüzgar ile yapacağı nikahı hızlandırmada bulacaktır. Alev'in nikahına bir gün kala Abdullah'ın aldığı karar ise her iki aileyi de geri dönülmez bir yola sokacaktır.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Aile
03:00 Kızılcık Şerbeti
05:30 Yeni Gelin

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