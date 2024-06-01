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  4. Kızılcık Şerbeti dizisinde 4 oyuncunun ayrılacağı söyleniyordu! Diziden ayrılan ikinci isim belli oldu

Kızılcık Şerbeti dizisinde 4 oyuncunun ayrılacağı söyleniyordu! Diziden ayrılan ikinci isim belli oldu

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
01.06.2024 17:27
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Cuma akşamları izleyecileri ekran başına kilitleyen Gold Film’in fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 4 oyuncunun diziden ayrılacağı iddia ediliyordu. Dizinin fragmanına günler kala diziden ayrılan isimler duyurulmaya başlandı. Diziden gidecek ikinci ismin ise Umut karakterine hayat veren Serkan Tınmaz olduğu ortaya çıktı.

Kızılcık Şerbeti dizisinde 4 oyuncunun ayrılacağı söyleniyordu! Diziden ayrılan ikinci isim belli oldu

Cuma akşamlarına damga vuran Kızılcık Şerbeti dizinin her bölümü çok konuşuluyor. Dizi haftaya cuma günü yayınlanacak olan 66. bölümüyle sezon arası verecek.

Dizi ile ilgili son zamanlarda dedikodular artmıştı. Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün kaleme aldığı dizinin son bölümünde toplam 4 ayrılık yaşanacağı iddia ediliyordu. Bu isimlerden ilki Rüzgâr’a hayat veren Yiğit Kirazcı olmuştu.

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"ÜZÜLÜRÜM TABİİ"

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ikinci ismin ise dizinin Umut’u Serkan Tınmaz olduğu ortaya çıktı.

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Tınmaz geçtiğimiz günlerde konu ile ilgili bir açıklama yapmış "Eğer gidecek isim ben olursam üzülürüm" demişti.

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Tınmaz, sözlerine şöyle devam etmişti:

"Daha dizi bitmedi devam ediyor. Yenilikler gerekli her zaman bu uzun bir yolculuk yani şu an için hiç bir bilgimiz yok. Ben ekiple çalıştığım için mutluyum kadrodan çıkarılmak gibi bir şey olursa üzülürüm tabii."

Vitrin


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