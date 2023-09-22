Kızılcık Şerbeti Ertuğrul kim, kaç yaşında? Kızılcık Şerbeti'nin Ertuğrul'u Kayra Şenocak nereli?

Senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı, yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği Kızılcık Şerbeti 31. bölüm ile ekrana geldi. Dizide Ertuğrul karakterine hayat veren Kayra Şenocak, dizinin izleyicileri tarafından merak edildi. İşte 'Kızılcık Şerbeti Ertuğrul kim' sorusunun cevabı ve Kayra Şenocak ile ilgili merak edilenler...

KIZILCIK ŞERBETİ'NİN ERTUĞRUL'U KAYRA ŞENOCAK KİMDİR?

Kayra Şeocak 25 Haziran 1975'de İstanbul'da dünyaya geldi.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde eğitim gören Kayra Şenocak, çok sayıda dizide oynadı.

1998 yılında Star TV'de yayınlanan ve şarkıcı Alişan ile birlikte oynadığı Aynalı Tahir dizisindeki "Bilal" karakteri ile ünlenen oyuncu, 2006 yılında Samanyolu TV'de yayınlanan Yağmurdan Sonra isimli dizide oynadığı "İbrahim" ve 2002 yılında Kanal D'de yayınlanan Yarım Elma dizisindeki "Koray" karakterleri ile hafızalara kazındı.

KIZILCIK ŞERBETİ'NİN ERTUĞRUL'U KAYRA ŞENOCAK'IN DİZİLERİ

Kayra Şenocak'ın oynadığı film ve diziler

1994: Kaygısızlar

1995: Palavra Aşklar

1997: Ana Kuzusu

1997: Böyle mi Olacaktı

1998: Aynalı Tahir

1999: Kurt Kapanı

2001: Aşk ve Gurur (13. bölüm)

2002: Kuzenlerim - Konuk oyuncu

2002: Yarım Elma

2003: Pilli Bebek

2004: Hayal Kurma Oyunları

2004: Büyük Buluşma

2004: Omuz Omuza

2005: Beşinci Boyut

2006: Gözyaşı Çetesi

2006: Selena

2006: Sevda Çiçeği

2006: Yağmurdan Sonra

2007: Binbir Gece - Konuk oyuncu

2007: Eksik Etek

2007: Gönül Salıncağı

2008: Aman Annem Görmesin

2008: Doludizgin Yıllar

2008: Havalimanı / İyi Uçuşlar

2008: Mert ile Gert

2008: Pulsar

2009: Parmaklıklar Ardında

2011: Sudan Sebepler

2011: İnsan Aldandı

2012: Nashira Sıkıysa Yakala

2013: Şefkat Tepe

2014: Arka Sokaklar

2014: Abbas'ın Melekleri

2014: Filinta

2015: Kariyer

2016: Muhteşem Yüzyıl Kösem

2017: Diriliş Ertuğrul

2017: Beni Affet

2017: İsimsizler

2018: Vatanım Sensin

2018: Diriliş Ertuğrul

2022-2023: Yürek Çıkmazı

2023-: Kızılcık Şerbeti

Kayra Şenocak'ın sunuculuk yaptığı programlar:

1997: Şans Kapıyı Çalınca

1999: Deniz Show