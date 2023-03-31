Kızılcık Şerbeti'nde olay sahne! Fatih'in Doğa için söyledikleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı! "İlk insansın"

Kızılcık Şerbeti'nde yine çok konuşulacak bir sahne yaşandı. Doğa'nın eşi Fatih, Doğa'nın staj yapacağı yerin müdürüyle görüşüp 'Eşinin yalnızca kadın hastalara bakmasını' istedi. Sahne sonrası sosyal medya ayağa kalktı.

Cuma günlerinin reyting rekortmeni dizisi RTÜK'ün verdiği 5 yayın durdurma cezasının yanı sıra sahneleriyle de konuşulmaya devam ediyor.

Yayınlanan yeni bölümde, Fatih'in Doğa'nın staj yapacağı yerin müdürüyle yaptığı görüşme olay oldu. Eşinin hamile olduğunu ve yalnızca kadın hastalara bakmasını istediğini söyleyen Fatih, izleyenleri epey şaşırttı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

Sahne yayınlandıktan sonra sosyal medyada büyük tepki topladı. Birçok kullanıcı Fatih'i 'İlk insan' olarak nitelendirdi.

Kendisi de eşini bir psikoloji seansında görüp beğenen Fatih'in kıskançlıktan dolayı bu şekilde davranmasına izleyiciler sert yorumlarda bulundular.

"BİZİM FATİH ODUNU DA HALA..."

Sosyal medyadan gelen yorumlardan bazıları ise şöyle:

'Ne acı ya Türkiye’de erkeklerin bir çoğu Fatih’in kafasında. Aman karım hamile çalışmasın, aman kadın evde çocuğu ile otursun… tabi en korkuncu sözde mutaassıp ailenin gözde erkek çocuğu şımarıklığı 'karım sadece kadınlarla çalışsın' ', 'Bir Fatih Ortaçağı kapattı Bizim Fatih odunu da hala Ortaçağ kafasında yaşıyor'



