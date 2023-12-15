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Kızılcık Şerbeti'nde olay sahne! O anlar sosyal medyayı salladı! MASAK detayı dikkat çekti: 'Oğlu yapınca elinin kiriydi'

15.12.2023 23:38 | Son Güncelleme:
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Kızılcık Şerbeti her bölümüyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Show TV'de cuma akşamları yayınlanan dizi son bölümüyle gündem oldu. Abdullah Bey'in ailesine söylediklerinden sonra Pembe'nin sinir krizi geçirdiği anlar sosyal medyayı adeta salladı.

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti son bölümüyle büyük ilgi çekti. Abdullah Bey'in boşanmak istediğini söylemesi ve ardından Nilay'ın Alev yüzünden boşanacaklarını söylemesi gündem oldu. MASAK göndermesi ise oldukça dikkat çekti.

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'OĞLU YAPINCA ELİNİN KİRİYDİ'

Her hafta cuma akşamları ekrana gelen ve Yalı Çapkını ile reyting yarışında olan Kızılcık Şerbeti yine çok konuşuldu.

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Abdullah Bey'in ailesini toplayıp boşanmak istediğini söylemesinin ardından Pembe sinir krizi geçirdi. Oğlu Fatih'in Doğa'yı aldatmasına 'Erkeğin elinin kiri' demesiyle gündem olan Pembe'nin aldatılması sosyal medyada büyük yankı buldu.

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Dizinin izleyicilerinden 'Oğlu yapınca elinin kiriydi', 'Şimdi görelim bakalım Pembe Hanım', 'Kimse yaşattığını yaşamadan ölmüyormuş değil mi?' gibi yorumlar geldi.

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MASAK DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Dizinin en renkli karakterlerinden biri de Feyza Civelek'in canlandırdığı Nilay karakteri oldu. Nilay'ın Abdullah Bey'in boşanmak istediğini açıklamasından sonra evdeki çalışan olan akrabasına 'İnşallah bütün mal varlıklarına el konulur da sonra bana geçer. MASAK göreve yani' demesi son dönemde gündemden düşmeyen güzellik merkezleri üzerinden kara para akladıkları iddia edilen Dilan Polat ve Engin Polat çiftine gönderme olarak algılandı.

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Bilindiği üzere Polat çifti kara para aklama iddiası ve "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından cezaevine gönderilmişti.

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Kızılcık Şerbeti sosyal medya ele istedi
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