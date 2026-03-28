Yeraltı 10. bölüm 1. fragman izle! 'Haftalardır beklediğimiz buydu'

Now Tv'nin iddialı dizisi Yeraltı son olarak 9. bölümüyle ekrana geldi. Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nun başrollerini paylaştığı Yeraltı dizisinin yeni bölümü öncesinde fragman yayınlandı.

Çarşamba akşamları izleyicisini ekran başına kilitleyen dizinin 10. bölüm 1. fragmanı şimdiden herkesi heyecanlandırdı. Fragmana Bozo karakteri ve Haydar Ali karakterinin kavgası damga vurdu. Bozo'nun 'Ölebilirsin ama gidemezsin' sözleri dikkat çekti.

Yeraltı'nın yeni bölüm fragmanına sosyal medyada; 'İşte bu sahneleri istiyorduk', 'Haydar Ali'nin gücünü görelim artık', 'Haftalardır beklediğimiz buydu', 'Nihayet Haydar Ali'nin başrol olduğu hatırlandı' gibi yorumlar yapıldı.

YERALTI SON BÖLÜM ÖZETİ:

Ceylan’ın evi terk etmesi, Bozo için unutulmayacak bir kırılma anıdır. Döneceğini bilse bile Ceylan’ın gittiği o anı aklından silmeye niyetli değildir. Çünkü bazı gidişler affedilir… bazıları ise her şeyi yakar.

Ceylan’ın Sultan’ın evine gelişi, Haydar Ali ile geçmişten kalan duyguları yeniden gün yüzüne çıkarır. İkili arasındaki gerilim, söylenmeyenlerle daha da yoğunlaşırken; Sultan ile Haydar Ali arasında filizlenen yakınlık, bu dengeyi iyice karmaşık hale getirir. Artık aynı çatı altında, üç kişinin duyguları birbirine dolanmıştır.

Paşa cephesinde ise işler daha da içinden çıkılmaz bir hal alır. Pınar’ın hamileliği, Paşa’yı geri dönülmez bir kararın eşiğine sürüklerken, kalbiyle mantığı arasında sıkışan Paşa, ne ileri gidebilir ne de tamamen vazgeçebilir. Her hamlesi, onu biraz daha çıkmazın içine iter.

Azize ise sahneden çekilmiş gibi görünse de oyunun dışında değildir. Bu kez ne zaman ve nereden geleceği belli olmayan bir hamlenin hazırlığındadır.

Yeraltı’nda bu kez saldırı açıktan gelmeyecek… tehlike artık hiç olmadığı kadar yakın ve hiç olmadığı kadar büyük.