SON DAKİKA | Liverpool'dan 100 Milyon Euro'luk çılgınlık! Salah'ın yerine milli gururumuz Kenan Yıldız...

Liverpool'da Mohamed Salah'ın ayrılığı sonrası İngiliz devinin gözünü diktiği isim belli oldu! Çizme basını, Arne Slot yönetimindeki Liverpool'un Juventus formasıyla harikalar yaratan milli gururumuz Kenan Yıldız için harekete geçtiğini duyurdu. Ada ekibinin süperstarı kadrosuna katmak için tam 100 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi. İşte o dev operasyonun perde arkası...

Emre Şen
Kenan Yıldız

Kenan Yıldız

Yaş: 21 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Juventus
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

İngiltere Premier Lig'in dev kulübü Liverpool, uzun yıllardır takımın hücumdaki en büyük silahı olan ve sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ın yerini doldurmak için Avrupa'yı sarsacak bir ismin peşine düştü.

İtalyan basınının son dakika olarak duyurduğu habere göre; Kırmızılar'ın teknik direktörü Arne Slot, yeni sezon planlamasında Juventus'ta 10 numaralı formayı sırtına geçiren milli yıldızımız Kenan Yıldız'ı takımında görmek istiyor.

100 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI!

Hücum hattına hem genç hem de dünya çapında potansiyeli olan bir jenerasyon yeteneği katmak isteyen Liverpool yönetiminin, Kenan Yıldız transferi için kesenin ağzını sonuna kadar açtığı öğrenildi. Çizme basınında yer alan iddialara göre İngiliz devi, 19 yaşındaki süperstarı Anfield Road'a getirebilmek için tam 100 milyon Euro'luk (yaklaşık 3.5 milyar TL) astronomik bir bonservis bedelini gözden çıkardı.

Juventus'un geleceğini üzerine inşa ettiği ve 10 numarayı emanet ettiği Kenan'ın İtalya'daki durumu bir süredir Avrupa devlerinin transfer gündemini meşgul ederken, Liverpool'un bu hamlesinin piyasayı altüst etmesi bekleniyor.

ÇİZME'DE İSTATİSTİKLERİ ALTÜST ETTİ

Milli takımımızla Dünya Kupası vizesi arayan Kenan Yıldız, bu sezon Juventus formasıyla adeta kendi efsanesini yazmaya başladı. Siyah-Beyazlı formayla tam 40 resmi maça çıkan genç yetenek, bu karşılaşmalarda 11 gol ve 10 asistlik muazzam bir skor katkısı vererek tüm Avrupa'nın dikkatini bir kez daha üzerine çekmeyi başardı.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
