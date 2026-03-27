Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Güzide Duran'ın ifadesi ortaya çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve ifadesinin ardından serbest bırakılan Güzide (Duran) Aksoy’un ifadesi ortaya çıktı. Güzide Duran ifadesinde, "Ben hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmadım. Sağlıklı yaşama önem veririm. Adli Tıp'ta da bu konuda kan, saç tırnak testi verdim. Bunun sonucunda negatif çıkacağından kesinlikle eminim" dedi.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve savcılığa sevk edilen ünlülerden Güzide (Duran) Aksoy'un savcılık ifadesi ortaya çıktı.

GÜZİDE DURAN'IN SAVCILIK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Uyuşturucu testi için kan ve saç örneği de veren Güzide Duran, ifadesinde şunları söyledi;

“Ben Mersin ilinde doğdum. 1996 yılında Best Model of Turkey yarışmasında 1. Olarak seçildim. Akabinde modellik hayatıma başladım. Bunun ilk 5 yılı Amerika Birleşik Devleti'ndeydi.

Daha sonrasında bu işime Türkiye'de devam ettim. Genellikle İtalya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşadım. 2024 yılında Türkiye'ye dönüş yaptım. Halen Türkiye'de yaşamaktayım.

"HAYATIMIN HİÇBİR DÖNEMİNDE UYUŞTURUCU KULLANMADIM"

Ben hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmadım. Sağlıklı yaşama önem veririm. Adli Tıp'ta da bu konuda kan, saç tırnak testi verdim. Bunun sonucununda negatif çıkacağından kesinlikle eminim.

Yukarıda da söylediğim üzere ben hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu madde kullanmadım. G.C. isimli şahsın kim olduğu konusunda herhangi bir fikrim de bulunmamaktadır.

"FİKRET ORMAN'IN ACARKENT'TE BİR EVİ BULUNMAMAKTADIR"

Ayrıca bildiğim kadarı ile Fikret Orman'ın da Acarkent'te bir evi bulunmamaktadır. Kendisi ile 2025 yılı mayıs ayından beri de birlikteyiz. Bu zaman zarfında Acerkent'te evinin olduğuna dair hiçbir bilgim ve görgüm de bulunmamaktadır.

"ONUR YÜKÇÜ İSİMLİ ŞAHSI TANIMIYORUM"

Ayrıca Fikret Orman ile vakit geçirdiğim süre içerisinde kendisinin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığını hiç görmedim. Aksine sağlıklı yaşama çok önem vermektedir. Yine ifade içeriğinde geçen Onur Yükçü isimli şahsı tanımıyorum. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum dedi.”

27 Mart 2026
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

