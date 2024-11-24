Kızılcık Şerbeti'nden ayrıldı hemen o diziyle anlaştı! Bir Zamanlar İstanbul oyuncuları kimler?

“Bir Zamanlar İstanbul” dizisinin hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Senaryosunu Volkan Girgin’in yazdığı diziyi Kamil Aydın yönetecek.

Modern bir “Köroğlu Destanı” olarak kodlanan projede Cihangir Ceyhan “Ali Şahinbey”, Alina Boz ise “Gazeteci Seher” rollerine hayat verecek.

Güçlü bir aşk hikâyesinin çerçevesinde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü son sınıf öğrencisi bir gencin mafya dünyasına girip bütün dengeleri değiştirme öyküsünü konu alan diziyle Hüseyin Avni Danyal ile Didem Balçın da el sıkışmıştı.

Ocak ayının ikinci haftası yayında olması planlanan dizinin kadrosuna son olarak 3 flaş isim katıldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ali ve Seher’in başına bela olan iş adamı görünümlü mafya lideri Lemi’nin eşi Nermin Sencer’e “Kızılcık Şerbeti”nden yakın zamanda ayrılan Şebnem Dönmez hayat verecek.



Nermin’in oğlu Ogün’ü ise Ümit Kantarcılar canlandıracak. Dizinin önemli diğer transferi ise Özge Özder… Başarılı oyuncu, Seher’in (Alina Boz) annesi, Kudret’ın (Hüseyin Avni Danyal) eşi Jale Nacar rolüyle seyirci karşısına çıkacak.