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Kızılcık Şerbeti'ne 2 yeni isim birden! Ona da partner geliyor

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
25.09.2024 10:06
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Show Tv'nin sevilen ve büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti yeni sezona bomba gibi bir giriş yaptı. Yeni bölümleriyle yine çok konuşulan diziye iki yeni ismin daha dahil olacağı ortaya çıktı.

Kızılcık Şerbeti'ne 2 yeni isim birden! Ona da partner geliyor

Konusu, hikayesi ve oyuncu kadrosuyla cuma akşamlarına damga vuran Kızılcık Şerbeti yeni sezona iddialı bir giriş yaptı. Her bölümüyle sosyal medyayı sallayan diziye yeni isimlerin dahil olacağı öğrenildi.

metehan

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Gold Film’in rekortmen dizisinde Metehan karakterine hayat veren Rahimcan Kapkap’a partner geliyor. Ezgi rolüne Duygu Kocabıyık hayat verecek.

duygı

Ünlü bir influencer olan Ezgi’nin şarkıcılık yapan annesini de Semra San canlandıracak. Metehan’ın sevgilisini babasıyla tanıştırmak istemesi ilginç bir tesadüfe de sahne olacak.

SEMRA

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM ÖZETİ:

Kızılcık Şerbeti'nin 68. Bölümünde; Giray’ın üvey annesi Heves ile ilişkisi olduğundan haberdar olmayan Doğa, evliliğinin rayında gittiğini düşünmekte ve böyle sürmesi için çaba harcamaktadır. Pembe boşanma davası için kolları sıvamıştır. Abdullah bir yandan kızını yanına almak için çabalarken bir yandan da Pembe’nin açmış olduğu dava ile uğraşmaktadır.

Bu arada babasının şirket hisselerini dağıtırken kendine haksızlık ettiğini öğrenen Mustafa, ona karşı cephe alır. Bu durum şirkette olduğu kadar Ünallar’ın evinde de büyük fırtınalara neden olacaktır. Cemal ve Kıvılcım arkadaşlığı yavaş yavaş gelişmektedir. Bebek Alev’in velayeti konusunda bir şey yapamayacağını anlayan Kıvılcım, bebeği Abdullah’a teslim eder. Kocasını geri kazanmak için her yolu deneyen Görkem bu sefer de şirketteki karışıklıktan yararlanmak ister.

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Kızılcık Şerbeti
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