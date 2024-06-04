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Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu davet tarzıyla dillere düştü! 'Daha kısa göstermiş'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
04.06.2024 15:51
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Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı 'Doğa' karakteri ile adından sıkça söz ettiren Sıla Türkoğlu şimdi de davet tarzıyla olay oldu. Elle Style Awards 2024'te boy gösteren ünlü ismin siyahlar içerisindeki hali hiç beğenilmedi. Türkoğlu'na adeta yorum yağdı.

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu davet tarzıyla dillere düştü! 'Daha kısa göstermiş'

Evrim Alasya, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Feyza Civelek gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği 'Doğa' karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Sıla Türkoğlu geçtiğimiz günlerde alkollüyken direksiyon başına geçmiş ve ehliyetini kaptırmıştı.

HİÇ BEĞENİLMEDİ

O hali ile uzun süre konuşulan ünlü isim şimdi de davet tarzıyla olay oldu. Elle Style Awards 2024 gecesinde boy gösteren ünlü ismin siyahlar içerisindeki tarzı hiç beğenilmedi.

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Uzun kuyruklu, göğüs dekolteli siyah bir elbise giyen Sıla Türkoğlu'na sosyal medyada yorum yağdı.

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YORUM YAĞDI

Ünlü isme; 'Boyunu daha kısa göstermiş', 'Vücudunun elbisesi değil', 'Hiç yaşının elbisesi değil', 'Daha cesur bir şey seçmeliydi' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Sıla Türkoğlu Kızılcık Şerbeti
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