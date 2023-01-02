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Dizi aşkı gerçek oldu! Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu ve Fatih’i Doğukan Güngör'den şaşırtan haber

02.01.2023 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV ekranlarında yayınlanan ve çok konuşulan Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterine Sıla Türkoğlu, Fatih karakterine ise Doğukan Güngör hayat veriyor. Ünlü isimler dizide birbirine aşık iki gence hayat veriyor. Son dakika gelişmesinde dizi aşkının gerçeğe döndüğü ortaya çıktı.

Dizi aşkı gerçek oldu! Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu ve Fatih’i Doğukan Güngör'den şaşırtan haber

Oyuncuları arasında Evrim Alasya, Barış Kılıç gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti’nin başrolleri Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör’ün sette başlayan arkadaşlıkları geçtiğimiz yılın son günlerinde aşka dönüştü.

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İKİLİ KAZA GEÇİRDİ

Birsen Altuntaş’ın haberine göre beğenilen çift yılbaşını Çeşme’de karşıladı. Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör yılbaşı tatili dönüşü kaza geçirdi. İstanbul’a dönmek için yola çıkan çift, geçirdikleri trafik kazasında büyük bir tehlike atlattı. Sevilen isimler kazayı yara almadan atlatırken, Güngör’ün kullandığı araç büyük hasar gördü.

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Kızılcık Şerbeti dizisinde iyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir.

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Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım’ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir.

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