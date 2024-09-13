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  4. Kızılcık Şerbeti'nin Giray'ı Kaan Taşaner önce afişte olmayışına isyan etti sonra hesabını kapattı!

Kızılcık Şerbeti'nin Giray'ı Kaan Taşaner önce afişte olmayışına isyan etti sonra hesabını kapattı!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
13.09.2024 20:48
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Show TV'nin rekortmen dizisi Kızılcık Şerbeti 3. sezona bomba gibi başladı. Oyuncuları arasında Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ve Doğukan Güngör gibi isimlerin olduğu diziye Şebnem Bozoklu, Şebnem Dönmez ve Fırat Çelik dahil oldu. Dizide Giray rolüne hayat veren Kaan Taşaner yeni sezon afişinde olmayışına isyan ettikten sonra hesabını kapattı.

Kızılcık Şerbeti 3. sezon 1. bölümü seyircisiyle buluştu. Dizinin yeni sezon afişinde Mustafa karakterine hayat veren Emrah Altıntoprak'ın yanı sıra Giray rolünü canlandıran Kaan Taşaner de yer almadı.

ÖNCE İSYAN ETTİ SONRA HESABINI KAPATTI

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Kızılcık Şerbeti yeni sezon afişi yayınlandı. Afişte yer almayan Kaan Taşaner beklenmedik bir tepki gösterdi.

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Kaan Taşaner Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezon 1. bölümü yayınlanmadan hemen önce Instagram hesabından afişte olmadığına dair göndermeli bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımın hemen ardında ise Instagram hesabını kapattı.

EMRAH ALTINTOPRAK DA GÜNDEM OLMUŞTU

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Kızılcık Şerbeti'nin Mustafa karakterine hayat veren Emrah Altıntoprak kendini photoshopla afişe ekledi. Bu hareketi sosyal medya kullanıcılarını güldürdü.

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Anahtar Kelimeler:
Sıla Türkoğlu Kızılcık Şerbeti
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