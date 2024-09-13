Kızılcık Şerbeti'nin Giray'ı Kaan Taşaner önce afişte olmayışına isyan etti sonra hesabını kapattı!

Kızılcık Şerbeti 3. sezon 1. bölümü seyircisiyle buluştu. Dizinin yeni sezon afişinde Mustafa karakterine hayat veren Emrah Altıntoprak'ın yanı sıra Giray rolünü canlandıran Kaan Taşaner de yer almadı.

ÖNCE İSYAN ETTİ SONRA HESABINI KAPATTI

Kızılcık Şerbeti yeni sezon afişi yayınlandı. Afişte yer almayan Kaan Taşaner beklenmedik bir tepki gösterdi.

Kaan Taşaner Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezon 1. bölümü yayınlanmadan hemen önce Instagram hesabından afişte olmadığına dair göndermeli bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımın hemen ardında ise Instagram hesabını kapattı.

EMRAH ALTINTOPRAK DA GÜNDEM OLMUŞTU

Kızılcık Şerbeti'nin Mustafa karakterine hayat veren Emrah Altıntoprak kendini photoshopla afişe ekledi. Bu hareketi sosyal medya kullanıcılarını güldürdü.