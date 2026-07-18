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Güzelliğiyle dikkat çekmişti! Eylül Aslan Daha 17 dizisinden apar topar çıkartıldı

"Daha 17" dizisinde güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Eylül Aslan'ın projeden çıkarıldığı öğrenildi. Disiplinsizlik nedeniyle projeden çıkarıldığı söylenen genç isim konuya dair açıklama yaptı.

Güzelliğiyle dikkat çekmişti! Eylül Aslan Daha 17 dizisinden apar topar çıkartıldı
Öznur Yaslı İkier

"Daha 17" dizisinde figüran olarak yer alan Eylül Aslan, bir anda güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çekmiş ve uzun süre sosyal medyada gündem olmuştu.

Eylül Aslan'ın diziden apar topar çıkartıldığı iddiaları gündeme geldi. Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla iddiaları yanıtladı.

Güzelliğiyle dikkat çekmişti! Eylül Aslan Daha 17 dizisinden apar topar çıkartıldı 1

İddialarda Aslan'ın disiplinsiz davrandığı ve bu nedenle yapımla yollarının ayrıldığı ileri sürülürken genç isim şu açıklamayı yaptı;

Güzelliğiyle dikkat çekmişti! Eylül Aslan Daha 17 dizisinden apar topar çıkartıldı 2

'KABUL ETMİYORUM'
"Son günlerde hakkımda disiplinsizlik nedeniyle projeden çıkarıldı şeklinde haberler dolaşıyor. Bu iddiaların tek taraflı olduğunu belirtmek isterim. Projede yaşanan süreç kişisel disiplinsizliğimden değil, servis organizasyonuyla ilgili yaşanan bir aksaklığın ardından gelişen iletişim sorunlarından kaynaklanmıştır.

Güzelliğiyle dikkat çekmişti! Eylül Aslan Daha 17 dizisinden apar topar çıkartıldı 3

Bu olayın sonucunda tarafıma disiplinsiz ve sorumsuz yakıştırması yapılmış olsa da bunu kabul etmiyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Kanal D Daha 17 dizisi
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