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Çukur'un Metin'i Cem Uslu sessiz sedasız evlendi! İşte düğünden kareler...

Çukur dizisinde hayat verdiği Metin karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Cem Uslu özel hayatıyla gündeme geldi. Cem Uslu, uzun süredir birlikte olduğu Gubse Ceren Geçalp ile dünyaevine girdi.

Öznur Yaslı İkier

2017 tarihinde SHOW TV ekranlarında yayın hayatına başlayan ve 2021 yılında final yapan 'Çukur' dizisinin Metin Yaman'ı Cem Uslu, uzun zamandır birlikte olduğu Gubse Ceren Geçalp ile nikah masasına oturdu.

Uslu ile Geçalp, arkadaşlarının, yakın dostlarının ve ailelerinin katılımıyla Düzce'de evlendi.

Çukur un Metin i Cem Uslu sessiz sedasız evlendi! İşte düğünden kareler... 1

O anları sosyal medyada paylaşan oyuncu, mutluluğunu sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerine duyurmayı ihmal etmedi.

Çukur un Metin i Cem Uslu sessiz sedasız evlendi! İşte düğünden kareler... 2

Cem Uslu yaptığı paylaşıma, "Düzce'de pek şenlikli bir düğün yaptık. Yanımızda olan herkes sağ olsun, var olsun. İlk fotoğraftaki gibi başladı, sondaki gibi bitti" ifadelerini kullandı.

Çukur un Metin i Cem Uslu sessiz sedasız evlendi! İşte düğünden kareler... 3

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Oyuncu Çukur
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