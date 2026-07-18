Çukur'un Metin'i Cem Uslu sessiz sedasız evlendi! İşte düğünden kareler...

2017 tarihinde SHOW TV ekranlarında yayın hayatına başlayan ve 2021 yılında final yapan 'Çukur' dizisinin Metin Yaman'ı Cem Uslu, uzun zamandır birlikte olduğu Gubse Ceren Geçalp ile nikah masasına oturdu.

Uslu ile Geçalp, arkadaşlarının, yakın dostlarının ve ailelerinin katılımıyla Düzce'de evlendi.

O anları sosyal medyada paylaşan oyuncu, mutluluğunu sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerine duyurmayı ihmal etmedi.

Cem Uslu yaptığı paylaşıma, "Düzce'de pek şenlikli bir düğün yaptık. Yanımızda olan herkes sağ olsun, var olsun. İlk fotoğraftaki gibi başladı, sondaki gibi bitti" ifadelerini kullandı.