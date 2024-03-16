Kızılcık Şerbeti'nin Mihri'si Gizem Yanık diziye böyle veda etti! O karelere yorum yağdı

Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör gibi oyuncuların kadrosunda yer aldığı fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'nde Mihri karakterine hayat veren Gizem Yanık projeye veda etti.

Diziden karelerini peş peşe paylaşan Gizem Yanık paylaşımına; 'Bugün çok kıymetli ve sonsuz şey öğrendiğim bir yolculuğun sonu. Harika yol arkadaşları edindim hepsine sonsuz teşekkür ediyorum' diyerek duygusal bir not düştü.

Genç oyuncunun karelerine sosyal medyada; 'Daha çok izlemeliydik', 'Harika bir yeteneksin', 'Hem güzel hem yetenekli' gibi yorumlar yapıldı.

Kızılcık Şerbeti oyuncularından Selin Türkmen'de kayıtsız kalmadı ve 'Seni o kadar çok seviyoum ki canımın içi' ifadelerini kullandı.





