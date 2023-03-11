Kızılcık Şerbeti Nursema öldü mü? Kızılcık Şerbeti Nursema bitkisel hayata mı giriyor? Akıbeti merak konusu oldu!

Kızılcık Şerbeti dizisindeki Nursema karakterinin akıbeti dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. Kızılcık Şerbeti'nde istemediği ve hatta tanımadığı bir adamla evlendirilen Nursema'nın yaşadıkları izleyenleri derinden etkiledi. Kızılcık Şerbeti Nursema'nın ölüp ölmediği merak konusu oldu.

KIZILCIK ŞERBETİ NURSEMA ÖLDÜ MÜ?

Kızılcık Şerbeti dizisinde Nursema ölüm kalım mücadelesi verecek.

Dizinin 19. bölüm fragmanı ekrana geldi.

KIZILCIK ŞERBETİ NURSEMA BİTKİSEL HAYATA MI GİRİYOR?

Kızılcık Şerbeti fragmanında hastaneye kaldırılan Nursema'nın hastanede yatakta olduğu görülüyor.

Fragmanda dikkat çeken bir diğer unsur ise annesi Pembe'nin telefonla kendisine ulaşamadığını söylemesi oldu.





